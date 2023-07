Diablo 4 macht Season 1 extra kürzer und das ist gut so

Von: Philipp Hansen

Diablo 4 macht Season 1 extra kürzer und das ist gut so

Ihr sollt vom Update in Diablo 4 zu Season 1 nicht zu viel erwarten, meint Blizzard. Doch Fans feiern, dass man nicht rund um die Uhr Grinden muss.

Hamburg – In Diablo 4 startet die erste Saison, der „Season of the Malignant“ endlich am 20. Juli, schon zwei Tage vorher kommt ein großes Update. Doch Blizzard verrät jetzt, dass der Grind im neuen Story-Kapitel überschaubar wird. Jeder soll nebenbei all die coolen Dinge aus dem Battle Pass freischalten können.

In Diablo 4 ist die gesamte saisonale Story und Questlinie direkt zum Start am 20. Juli verfügbar. Wer will, der suchtet sich in Rekordzeit durch Season 1. Dabei soll es aber auch für Viel-Spieler Anreize geben, immer mehr und mehr zu Grinden (verspricht Blizzard jedoch ohne konkrete Beispiele). Die Entwickler sagen aber selbst, wenn die Luft raus ist, dann soll man ruhig was anderes als Diablo 4 spielen dürfen.