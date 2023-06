Wie Waldbrände in Kanada gerade ungeahnt gute Werbung für ein Videospiel machen

Von: Janik Boeck

Teilen

In Kanada wüten aktuell unkontrollierbare Waldbrände. Der dabei entstandene Rauch sorgt auf bedrückende Weise für die perfekte Werbung für ein Videospiel.

New York City – Durch den Klimawandel häufen sich international die Katastrophenfälle. Mehrfach wüten jährlich unkontrollierbare Waldbrände durch die zu große Hitze und Trockenheit im Sommer. Aktuell hat es Kanada getroffen. Die Auswirkungen der Waldbrände in Kanda sind auch in den USA zu spüren. Auf eine besonders schaurige Weise „profitierte“ ein Videospiel aber von der Katastrophe.

Titel des Spiels Diablo IV Release (Datum der Erstveröffentlichung) 06.06.2023 Publisher Blizzard Entertainment Serie Diablo Plattform PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC Entwickler Blizzard Entertainment Genre Hack and Slay, Action-RPG

Waldbrände in Kanada untermalen Werbung für Diablo 4 auf gruselige Weise

Was ist passiert? In Kanada wüten seit Wochen mehrere Waldbrände, die nicht mehr zu kontrollieren sind. Die kanadische Regierung hat bereits um internationale Hilfe gebeten. Auch in den USA bekommt man die Auswirkungen der Waldbrände in Kanada mit, denn der Rauch ist bis nach New York City gezogen, wie Merkur.de berichtet.

Diablo 4 „profitiert“ von Waldbränden in Kanada: Die orangen Rauchwolken, die in New York City zu sehen sind, unterstrichen eine Plakat-Werbung zu Diablo 4 auf unbehagliche Weise. Das zeigte der User poopstore in einem Foto im Forum Reddit. Auf diesem sieht man den bedrohlichen orangenen Rauch, der New York einhüllt, hinter einem Banner von Diablo 4, auf dem zu lesen ist „Willkommen in der Hölle, New York“.

Deshalb passt die Werbung so gut: In Diablo 4 versucht die Mutter aller Dämonen Lillith aus der Hölle zu entkommen. Die Spieler sehen sich im Kampf gegen das Böse immer wieder mit den Ausgeburten der feurigen Unterwelt konfrontiert.

Werbung für Diablo 4 wird von Waldbränden in Kanada untermalt – Fans nehmen es locker

So reagieren die Fans: Viele Fans nehmen die bedrohliche Situation mit schwarzem Humor. In den Kommentaren unter dem Bild melden sich viele Fans sarkastisch zur bedrohlichen Kulisse:

the_spikey meint: „Das Blizzard Marketing scheut keine Mühen und setzt einfach Kanada in Brand“ und bezieht sich damit auf den Entwickler und Herausgeber Blizzard Entertainment, der für Diablo 4 verantwortlich ist

Zorops wettert: „Ihr habt echt einen Waldbrand in der Nähe meines Hauses für einen Medien-Stunt gestartet? Das ist echt rücksichtslos.“

Trotz der bedrohlichen Situation in Nordamerika nehmen es die Fans von Diablo 4 also mit einem Augenzwinkern. Blizzard Entertainment hat mit der ungewollten Dramatik schon die zweite gelungene Werbekampagne auf die Beine gestellt, denn Megan Fox bewertet die Tode der Spieler in Diablo 4.