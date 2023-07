Diablo 4: Viel zu starke Builds besiegen Level 100 Bosse auch nach dem Update einfach

Von: Philipp Hansen

Zur Season 1 hat Blizzard in Diablo 4 alle Klassen abgeschwächt und viele Builds generft. Doch Spieler besiegen Bosse wie Uber Lilith immer noch sofort.

Hamburg – In Diablo 4 ist der große Patch zur „Season of the Malignant“ oder auf Deutsch: die Saison der Boshaftigkeit live. Die Spieler schimpfen, dass Blizzard alles Klassen tot generft haben soll. Doch einige Builds sind noch immer so heftig kaputt, dass sie selbst Uber Lilith auf Level 100 einfach one-shot ausradieren.

ingame.de erklärt, wie solche Builds in Diablo funktionieren:

Blizzard hat viele Builds und alle Klassen generft. Im großen Update waren auf Fixes für viele Bugs, die deutlich mehr Schaden als möglich erlaubten. Wie der über starke Hammer des Barbaren, der jetzt nur „wie vorgesehen“ funktioniert. Doch einige Fehlerchen haben den Nerf-Wahnsinn überlebt. So ist auch zu erklären, wie die oben gezeigten Builds so absurd viel Schaden beim Boss drücken.