Diablo 4: Diese 5 Klassen gibt es zum Release im Sommer – Das können sie

Von: Sven Galitzki

Teilen

Diablo 4: Der Totenbeschwörer – eine der beliebtesten Klassen der Diablo-Reihe © Blizzard (Montage)

Diablo 4 feiert im Sommer 2023 seinen Release. Welche Klassen kann man zum Start spielen? Was können sie? Und welche sind bei der Beta dabei?

Irvine, Kalifornien – Darauf warten Unmengen an Fans und Spielern: Im Sommer 2023 geht die ikonische Hack&Slay-Reihe Diablo endlich mit Diablo 4 weiter. Und noch im März können sich Interessenten im Zuge der Diablo 4 Open Beta ihr erstes eigenes Bild vom Spiel machen. Was sich viele dabei fragen: Welche Klassen wird man in Diablo 4 zum Release spielen können?

ingame.de verrät alles Wissenswerte zu den Klassen von Diablo 4 – in der Beta, zum Release und nach dem Launch.

Mehr zum Thema Diablo 4 Klassen: Diese sind in der Beta und zum Release dabei, das können sie

In der Beta wird man übrigens schon alle 5 Klassen von Diablo 4 ausprobieren können, allerdings nicht alle gleichzeitig.