Die besten Trailer von Rockstar‘s Gangster-Spielen – GTA Hype in Bewegung

Von: Joost Rademacher

Die besten Trailer von Rockstar‘s Gangster-Spielen – GTA Hype in Bewegung © Epic Games / Rockstar Games (Montage)

Die Ankündigung von GTA 6 ist mit großen Erwartungen verbunden. Kein Wunder, schließlich sorgte die GTA-Reihe schon für einige ikonische Trailer.

New York – Wer ein Sinnbild für Engelsgeduld sucht, muss nur einmal einen Blick auf die GTA-Community werfen. Seit fast zehn Jahren warten Fans der Reihe auf ein erstes, offizielles Lebenszeichen von GTA 6, während Rockstar Games sich weiterhin zum Entwickeln im stillen Kämmerlein verkriecht. Klar ist auf jeden Fall, dass das Internet wohl brechen wird, wenn der erste Trailer von GTA 6 erscheint. Die Erwartungen sind hoch, schließlich hat Rockstar der Reihe ein paar ikonische Clips beschert.

Die ikonischsten Trailer zur GTA Reihe finden Sie hier.

Auch für GTA 6 wird Rockstar genau ausloten müssen, was für ein Spiel es den Fans mit dem ersten Trailer präsentieren will. Immerhin haben viele Fans enorme Erwartungen an den ersten Trailer von GTA 6. Zum Glück hat das Studio bei den bisherigen GTA-Spielen immer wieder ein gutes Händchen bewiesen. In den letzten 26 Jahren sind ein paar Trailer für die Reihe erschienen, die heute nahezu ikonischen Status haben.