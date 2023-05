Die Geschichte von Breath of the Wild vor Tears of the Kingdom

Von: Janik Boeck

Alle Zelda-Spiele im Ranking – Selbstverständlich landet Breath of the Wild auch bei uns ganz weit oben © Nintendo

Was ist in Breath of the Wild passiert? Das ist der Rückblick auf die Geschichte vor Tears of the Kingdom.

Hamburg – Breath of the Wild hob das „The Legend of Zelda“-Franchise auf ein völlig neues Level. Nie zuvor gab es so viele Freiheiten in der Reihe. Die Open World war so gut, dass sie die abgedroschene Ubisoft-Formel ganz alt aussehen ließ. Tears of the Kingdom verspricht ein ebenso großer Hit zu werden. Bei so viel Spielzeit kann die Erinnerung schon mal schwinden, was man genau gemacht hat.

ingame.de gibt den Rückblick auf die Story von Breath of the Wild vor Tears of the Kingdom.

Seit dem Release 2017 sind etliche Jahre des Wartens auf Tears of the Kingdom ins Land gezogen. Bei manchen Fans dürfte es daher schon etwas her sein, dass man das Spiel gespielt hat.