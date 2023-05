Park Beyond in der Vorschau: Lohnt sich die neue Freizeitpark-Simulation?

Von: Daniel Neubert

Park Beyond ist das neue Aufbau-Spiel vom deutschen Studio Limbic Entertainment © Bandai Namco Entertainment / Limbic Entertainment

Mit Park Beyond schickt Limbic Entertainment ihre erste Freizeitpark-Simulation ins Rennen. Wir klären, ob es ein wilder Ritt oder eine lahme Kaffee-Fahrt wird.

Hamburg – „Park Beyond“ ist der Name des neuen Freizeitpark-Aufbauspiels vom deutschen Studio Limbic Entertainment, welches sich aufmacht, die Konkurrenz vom Thron zu stoßen. Nach unserem ersten Anspiel-Termin von Park Beyond auf der Gamescom 2022 durfte die Redaktion jetzt ausführlich eine Vorschau-Version des Aufbauspiels testen.

ingame.de verrät, wie viel Spaß Park Beyond bereits macht und was den Titel von der Konkurrenz unterscheidet.

Den Kindheits-Traum einen eigenen Freizeitpark zu besitzen und nach unseren Wünschen zu gestalten, haben Spiele bereits 1994 mit dem Urvater des Genres und Klassenprimus „Theme Park“ erfüllt. Auch 29 Jahre nach dem ersten Theme Park-Spiel gibt es das Genre der Freizeit-Park Simulationen noch immer. Der aktuelle Klassenprimus hört inzwischen auf den Namen „Planet Coaster“ und ist seit 2016 auf dem Markt. Doch die Konkurrenz muss sich warm anziehen, denn mit „Park Beyond“ schickt Limbic Entertainment seinen ganz eigenen Freizeitpark-Baukasten in den Ring, der mit einigen frischen Ideen um die Ecke kommt.