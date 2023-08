Diese Gründe bescheren Spielern ein Wanted-Level in GTA Online

Von: Aileen Udowenko

GTA Online

In GTA Online ist die Polizei nicht dafür bekannt, zimperlich zu sein. Reddit-User sprechen jetzt über ihre witzigsten Erfahrungen mit dem gefürchteten Wanted-Leveln.

New York – In GTA Online sind den Spielern eigentlich keine Grenzen gesetzt. Wäre da nicht die Polizei. Denn diese ist seit dem fünften Teil der GTA-Reihe besonders aggressiv und geht regelrecht auf Spielerjagd. Dabei kommt es nicht selten zu komischen Situationen, die den Spielern ein Wanted-Level bescheren.

ingame.de berichtet von den witzigsten Gründen, in GTA Online ein Wanted-Level zu bekommen.

In GTA Online können Spielern nicht ungestört ihren illegalen Machenschaften nachgehen. Denn die Polizei lässt dem Verbrechen auch im Rockstar-Game keine Ruhe. Allerdings ist die Polizei in GTA Online oft etwas übereifrig und so kommt es immer wieder zu witzigen Situationen, die Spieler unschuldig ins Visier der Polizei bringen.