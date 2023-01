DMZ: Gebäude 21 kommt zurück – Geheimversteck 2023 erstmals in Warzone 2

Von: Philipp Hansen

Teilen

DMZ: Gebäude 21 kommt zurück – Geheimversteck 2023 erstmals in Warzone 2 © Activision (Montage)

Der DMZ-Modus aus Warzone 2 begeistert die Spieler. Besonders das geheime Gebäude 21 ist beliebt, war aber lange unerreichbar – Jetzt kommt es zurück.

Santa Monica, Kalifornien – 2023 konnten CoD-Spieler in Warzone 2 noch nicht das mysteriöse Gebäude 21 aus DMZ betreten. Call of Duty verkündet jetzt offiziell, wann Building 21 wieder verfügbar ist. Hier alles zu Zugangskarten, Fundorten und der Waffe, die ihr schon in Kürze wieder einsammeln könnt. Doch beeilt euch, denn nach kurzer Zeit gehen die Türen zum Labor wieder zu.

ingame.de verrät, wann Gebäude 21 zurück in DMZ ist:

Mehr zum Thema DMZ: Gebäude 21 kommt morgen zurück – Erste Chance 2023 aufs Geheimversteck in Warzone 2

Seid ihr in Gebäude 21 eingedrungen, könnt ihr versteckte Kisten öffnen oder den Boss Velikan besiegen. So erhaltet ihr unter anderem exklusive Cosmetics und die neue Waffe Chimera. Wie lange ihr diesmal Zeit habt, um alle Belohnungen aus Gebäude 21 zu extrahieren, ist derzeit unbekannt. Die Warzone-2-Entwickler selbst stellten aber schon klar, dass ihr immer nur kurz Zeit habt, um das best gehütete Geheimnis von DMZ zu untersuchen.