Fake-Lied von Drake und The Weeknd: KI-Song wird zum TikTok-Hit

Von: Ömer Kayali

Teilen

Das Lied „Heart on my Sleeve“ klingt wie ein Duett von Drake und The Weeknd. Es wurde jedoch mithilfe von KI produziert, welche die Stimmen imitiert.

Hamburg – ChatGPT, Midjourney und vergleichbare Programme haben Künstliche Intelligenz (KI) in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Nutzer können damit auf relativ einfache Weise beeindruckende Texte, Bilder und sogar Videos erstellen – und neuerdings sogar Musik. Ein neues Lied, welches täuschend echt nach den Musikstars Drake und The Weeknd klingt, stammt von einem User, der das Lied mittels KI produziert hat. Er landete damit einen großen Hit auf TikTok und brachte die Musikindustrie in Aufruhr.

KI-Song von Drake und The Weeknd: 15 Millionen Aufrufe in wenigen Tagen

Fake-Lied von Drake und The Weeknd: KI-Song wird zum TikTok-Hit © Imago (Montage)

Was ist passiert? Der Song mit dem Titel „Heart on My Sleeve“ wurde vor einigen Tagen von einem Nutzer namens Ghostwriter977 auf TikTok, Spotify und weiteren Plattformen geteilt. In kurzer Zeit erreichte der User damit 15 Millionen Views auf TikTok sowie über 600.000 Aufrufe auf Spotify (via billboard.com). Er kommentierte die Uploads mit dem Satz „Das ist erst der Anfang“.

Universal geht gegen KI-erstellte Musik vor: Die Versionen von Ghostwriter977 wurden mittlerweile von TikTok, Spotify und YouTube entfernt, nachdem die Universal Music Group (UMG) diese als „verletzende Inhalte, die mit generativer KI erstellt wurden“, aburteilte.

Das Label verlangte bereits zuvor, dass Musik-Streamingdienste den Zugang zu KI-Diensten blockieren, damit diese die Lieder nicht in ihren Algorithmen einspeisen können. Gegenüber billboard.com erklärte UMG, dass die „Plattformen eine grundlegende rechtliche und ethische Verantwortung haben, die Nutzung ihrer Dienste in einer Weise zu verhindern, die Künstlern schadet“. Drake und The Weeknd haben sich bislang nicht zu dem Vorfall geäußert.

Es kursieren weiterhin Versionen von „Heart on my Sleeve“ im Netz, allerdings haben die wohl nur eine kurze Verweildauer auf den jeweiligen Plattformen, bis sie wieder entfernt werden.

Bei Fans kommt der KI-Song sehr gut an

Das Thema Künstliche Intelligenz dürfte aus vielerlei Sicht in den nächsten Jahren für Diskussionen sorgen, insbesondere bezüglich des Urheberrechts solcher KI-Inhalte. Drake und The Weeknd heißen es sicherlich nicht gut, dass ihre Stimmen ohne ihre Einwilligung verwendet werden.

Fans gefällt „Heart on my Sleeve“ allerdings durchaus gut. Sie kommentieren unter anderem: „Das ist der beste Song, den er nie gemacht hat“, oder „wow, das ist faszinierend und beängstigend zugleich.“

Kürzlich gab es einen ähnlichen Fall, bei dem ein TikTok-User die Stimme von Twitch-Streamer Papaplatte mit einer KI für ein Songcover genutzt hat. Verständlicherweise hat das Lied bei weitem nicht die Reichweite von „Heart on my Sleeve“ erreicht.