Hogwarts Legacy Multiplayer Mod – Mit Freunden durch die Zauberwelt

Von: Aileen Udowenko

Teilen

Hogwarts Legacy doch im Multiplayer - Mod soll eure Freunde ins Spiel bringen © WB Games

Hogwarts Legacy gibt es nur als Singleplayer. Allerdings könnte ein Multiplayer Mod das ändern und Freunde gemeinsam die Zauberwelt erkunden lassen.

Hamburg – Harry, Hermine und Ron sind wohl eines der ikonischsten Trios der Filmgeschichte. In Harry Potter wird die Story maßgeblich von der Freundschaft zwischen den drei Zauberlehrlingen geleitet. Kein Wunder also, dass sich viele der Hogwarts Legacy Fans wünschen, diese Erfahrungen auch mit ihren Freunden zu machen. Bisher gibt es in Hogwarts Legacy allerdings nur einen Singleplayer-Modus, doch ein Multiplayer Mod könnte dies ändern.

ingame.de verrät alles zum Multiplayer Mod in Hogwart Legacy.

Mehr zum Thema Hogwarts Legacy doch im Multiplayer – Mod soll eure Freunde ins Spiel bringen

Bisher haben Spieler von Hogwarts Legacy keine Möglichkeit, gemeinsam mit ihren Freunden zu spielen. Doch „The Together Team“ nimmt sich nun dem Fan-Wunsch an, die magische Reise mit weiteren Zauberlehrlingen anzutreten. Das Team arbeitet derzeit nämlich an einem Multiplayer Mod für das Spiel. Bereits wenige Tage nach dem offiziellen Release von Hogwarts Legacy, gibt es schon das erste Video zu sehen.