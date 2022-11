Modern Warfare 2 im Test: Wertungen mäßig – Verkaufzahlen gigantisch

Von: Ömer Kayali

Das neue „Call of Duty: Modern Warfare 2“ verkauft sich wieder wie geschnitten Brot. © Infinity Ward

Viele Tester haben sich mittlerweile ihre Meinung zu Call of Duty Modern Warfare 2 gebildet. Doch das scheint die Verkaufszahlen nicht zu beeinflussen.

„Call of Duty: Modern Warfare 2“ kam Ende Oktober auf den Markt. Obwohl es denselben Titel des 2009 erschienenen Spiels trägt, handelt es sich um keine Neuauflage. Publisher Activision hat nun bekannt gegeben, dass der neueste „CoD“-Teil den bisherigen Verkaufsrekord der Reihe gebrochen hat. „Modern Warfare 2“ hat demnach schon drei Tage nach dem Release einen Umsatz von sage und schreibe 800 Millionen US-Dollar generiert. Damit übertrumpft es den vorherigen Spitzenreiter „Modern Warfare 3“, welches 2011 erschien und 775 Millionen einbrachte.

Ein Blick auf die Spiele-Reviews zeigt jedoch, dass das Game nicht bei jedem gut ankommt. Ein Grund dafür ist, dass es kurz nach dem Release noch vermehrt zu Abstürzen bei „Modern Warfare 2“ kommt.

„Call of Duty: Modern Warfare 2“: So fallen die Bewertungen aus

Grundsätzlich bietet das neue „Call of Duty“ das, was Spieler erwarten: Flüssiges, schnelles und vor allem unterhaltsames Gameplay. Außerdem fällt der Multiplayer wieder recht umfangreich aus – auch wenn viele Fans noch auf den Start von „Warzone 2“ warten. Allerdings bemängeln sowohl PC- als auch Konsolenspieler, dass „Modern Warfare 2“ aktuell noch häufig zu Abstürzen führt. Auf dem Bewertungsportal Metacritic sowie bei der Spieleplattform Steam ist das einer der häufigsten Kritikpunkte. Zudem wundern sich viele Spieler darüber, dass der Hardcore-Modus im Multiplayer noch nicht verfügbar ist. Das führt dazu, dass die Reviews zu „Modern Warfare 2“ derzeit eher durchwachsen sind – sowohl bei den Spielern als auch bei den Fachmagazinen. Hier ist eine Übersicht über die aktuellen Metacritic-Bewertungen:

„CoD: Modern Warfare 2“ PC-Version (Metascore 81):

Gamers RD – 96

Meristation – 85

GamingTrend – 85

Vandal – 83

Gamersky – 79

INVEN – 78

Windows Central – 70

GamingBolt – 70

„CoD: Modern Warfare 2“ PS5-Version (Metascore 77):

IGN Italia – 87

Hobby Consolas – 85

Power Unlimited – 82

Gamer.nl – 80

Guardian – 80

Digital Trends – 70

Twinfinite – 70

Screen Rant – 70

Game Informer – 65

„CoD: Modern Warfare 2“ Xbox Series X-Version (Metascore 79):

Movies Games and Tech – 90

COGconnected – 89

Multiplayer.it – 85

Pure Xbox – 80

Game Rant – 50

Fans bleiben „Call of Duty“ treu – trotz der Kritiken

„Call of Duty“ lässt sich im Prinzip mit „FIFA“ vergleichen: Auch wenn jedes Jahr ein neuer Teil erscheint und Fans viel zu kritisieren haben, ändert das recht wenig an den Verkaufs- und Spielerzahlen. Sicherlich werden auch die Spielerzahlen beim neuen „Warzone 2“, welches am 16. November startet, zu Beginn in die Höhe schießen – vor allem, weil es kostenlos spielbar ist.