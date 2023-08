Einfacher Profi-Tipp für Armored Core 6 soll Neulingen helfen

Von: Joost Rademacher

Einfacher Profi-Tipp für Armored Core 6 soll Neulingen helfen © From Software / Bandai Namco Entertainment (Montage)

Armored Core 6 ist für viele Neulinge unglaublich schwierig – wie man es von From Software erwartet. Dabei übersehen viele ein wichtiges Feature.

Tokio – Wann immer From Software ein neues Spiel herausbringt, entbrennen garantiert Diskussionen über seine Schwierigkeit. Auch Armored Core 6 kommt um diese leidige Tradition nicht herum, viele neue Spielerinnen und Spieler brechen schon an den ersten Bosskämpfen. Für das Problem mit dem Schwierigkeitsgrad gibt es aber eine einfache Lösung, findet ein alteingesessener Souls-Profi.

In der Community rund um die Spiele von From Software ist Iron Pineapple ein geflügelter Name. Der YouTuber hat sich seit Jahren voll den Souls-Spielen und Soulslikes verschrieben. Armored Core 6 ist zwar ein gänzlich anderes Biest als seine Geschwisterspiele, aber wenn „From Software“ auf dem Cover steht, ist Iron Pineapple ganz vorne dabei. Entsprechend hat er für neue Spieler auch ein paar wichtige Einsichten parat.