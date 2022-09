Elden Ring: Kommt bald die erste Erweiterung? Spieler hoffen auf baldige Ankündigung

Von: Ömer Kayali

Elden Ring durchgespielt, und jetzt? So steht’s um neue DLCs nach Release © From Software (Montage)

„Elden Ring“ ist schon seit einer ganzen Weile auf dem Markt. Spieler wünschen sich neue Inhalte und glauben, dass eine Erweiterung kommen könnte.

„Elden Ring“ ist wohl der heißeste Anwärter auf die Auszeichnung zum Spiel des Jahres – auch wenn Kratos und „God of War Ragnarok“ da noch ein Wörtchen mitreden werden. „Elden Ring“ zählt zu den besten Games, die 2022 zu bieten hat. Der schiere Umfang ist fast schon überwältigend und nach hundert Spielstunden gibt es immer noch Neues zu entdecken. Nach mehreren Monaten haben die meisten Spieler jedoch das meiste gesehen und die herausforderndsten Kämpfe bewältigt. Aus diesem Grund wünschen sich die Fans allmählich eine Erweiterung – ein Branchen-Kenner hatte vor einer Weile ebenfalls vermutet, dass das „Elden Ring“-DLC bald kommen könnte. Haben die Entwickler von From Software schon etwas in Planung?

„Elden Ring DLC“: Fans hoffen auf Ankündigung bei Tokyo Game Show

Publisher Bandai Namco hat kürzlich den Zeitplan für die Tokyo Game Show (TGS) bekannt gegeben. Das Event startet am 15. September und endet am 18. September. Ein mysteriöser Eintrag weckt Hoffnung bei Fans, dass es sich dabei um die Ankündigung eines Elden Ring-DLCs handeln könnte. Im Line-up sind viele Titel wie „Dragon Ball Z: Kakarot“, „Sword Art Online“ oder One Piece Odyssey“ vertreten. Doch besonders der letzte Eintrag im Zeitplan sticht hervor: Hier ist lediglich ein Platzhalter in Form von drei Fragezeichen zu sehen. Es wird somit eine Überraschung geben – ob sich diese als die erhoffte „Elden Ring“-Erweiterung entpuppt, wird sich zeigen. Einige Punkte sprechen zumindest dafür.

„Elden Ring“-Fans hoffen auf neue Inhalte. © Bandai Namco

Grundsätzlich werden die größten Ankündigungen bei solchen Events stets am Ende eingeplant. Darüber hinaus wird für den Eintrag eine ganze Stunde bereitgestellt, während die anderen Spiele weniger erhalten. Außerdem spricht für eine Enthüllung des „Elden Ring“-DLCs, dass das Entwicklerstudio From Software die meisten Erweiterungen rund ein Jahr nach der Veröffentlichung des Spiels auf den Markt bringt. Gerüchten zufolge soll der DLC sogar schon im November dieses Jahres erscheinen – falls das stimmen sollte, würde die Ankündigung im Rahmen der Tokyo Game Show zeitlich auf jeden Fall passen.

Doch allzu große Hoffnungen sollte man nicht hegen. Nur weil der „Elden Ring“-Publisher Bandai Namco dabei ist, heißt das noch lange nicht, dass das Spiel vertreten sein wird. Die Tokyo Game Show wird zwar oft für Ankündigungen genutzt, das Event ist aber nicht vergleichbar mit etwa der E3 oder der Gamescom. Fans müssen sich in jedem Fall bis zum 18. September gedulden.