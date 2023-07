EliasN97 bekommt Bitcoin-Tipps von Twitch-Kollegen – Macht 100.000 Euro plus

Ein Investment in Bitcoin ist riskant. Für den Twitch-Streamer EliasN97 hat es sich dank eines Tipps von Kollege Rohat aber scheinbar ausgezahlt.

Hamburg – An Bitcoins haben sich schon viele die Zähne ausgebissen. Ohne jeglichen intrinsischen Wert wettet man bei einem Investment in das digitale Spekulationsobjekt nämlich eigentlich ausschließlich auf den Glauben der Menschen an den Bitcoin. Dieser Umstand hat schon viele Vermögen über Nacht in Luft aufgelöst. Aber wie immer im Leben gibt es auch bei Kryptowährungen ein paar wenige Gewinner. Streamer EliasN97 gehört scheinbar dazu. Dank eines Tipps seines Twitch-Kollegen Rohat, hat er scheinbar bereits 100.000 Euro plus gemacht.

Vollständiger Name Elias Nerlich Bekannt als EliasN97 oder Eligella Geburtstag 10. Dezember 1997 Geburtsort Berlin Follower auf YouTube 1.210.000 (Stand April 2023) Follower auf Twitch 1.400.000 (Stand April 2023)

Twitch: EliasN97 prahlt auf Twitch mit Bitcoin-Investment

Was ist passiert? EliasN97 gehört zu den Bestverdienern im deutschen Twitch-Kosmos. Dafür polarisiert Elias Nerlich, wie der Streamer mit bürgerlichem Namen heißt, aber auch immer wieder. 2022 warb Nerlich beispielsweise für den Fantasy Sports Anbieter Spitch, der von der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder mittlerweile als Glücksspiel eingestuft wurde und seine Geschäfte in Deutschland eingestellt hat. Im Frühjahr wurden außerdem Sexismus-Vorfürfe gegen EliasN97 laut, als Nerlich sich herablassend gegenüber des Kleidungsstils von Frauen äußerte.

EliasN97 bekommt Bitcoin-Tipps von Twitch-Kollegen – Macht 100.000 Euro plus © EliasN97

Nun protzt der Streamer auf Twitch frei über sein Investment in die Kryptowährung Bitcoin. „Ohne zu übertreiben… ich hab über 100k plus gemacht schon“, stellt EliasN97 neben seinem Twitch-Kollegen Rohat im Stream fest. Angelegt habe Nerlich, als der Bitcoin noch bei einem Kurs von 17.000 und 20.000 Euro stand.

Der entscheidende Tipp für das Investment kam dabei wohl von Rohat. Aktuell mag sich der Bitcoin mit einem Kurs von knapp 27.000 Euro (Stand 10. Juli 2023) zwar auf einem Hoch befinden, die Kryptowährung ist aber vor allem für eines bekannt: Zu schwanken. Durch die volatile Natur von Kryptowährungen könnten die 100.000 Euro von EliasN97 also auch schnell wieder verpuffen. Ähnlich wie beim Glücksspielanbieter Spitch, ist ein Investment in Bitcoin eben nicht mehr als eine Wette.