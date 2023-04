Diese Streamer sind 2023 auf Vormarsch – Eligella lobt seine Twitch-Konkurrenten

Von: Josh Großmann

Derzeit ist in Twitch-Deutschland niemand so beliebt wie EliasN97. Der Streamer blickt auf seine Kollegen und ist von ihrem Erfolg begeistert.

Berlin – Elias Nerlich kennt man auf Twitch als EliasN97 oder Eligella. Der Streamer hat sich in den vergangenen Jahren als beliebtester Star etabliert und unterhält beinahe täglich Zehntausende Fans. Doch Nerlich hält die Nasenspitze nicht nur in die Höhe, sondern wirft auf einen Blick auf die anderen Twitch-Streamer an der Spitze. Eligella verteilt Lob für seine Kollegen und Kolleginnen. So sehen die Zahlen aus.

Vollständiger Name Elias Nerlich Bekannt als EliasN97 oder Eligella Geburtstag 10. Dezember 1997 Geburtsort Berlin Follower auf YouTube 1.210.000 (Stand April 2023) Follower auf Twitch 1.400.000 (Stand April 2023)

Eligella vom Erfolg anderer Twitch-Streamer begeistert: „Ist das geisteskrank“

Was ist passiert? Nachdem er sich längere Zeit ein erbittertes Kopf-an-Kopf-Rennen mit MontanaBlack geliefert hatte, steht EliasN97 nun an der Spitze von Twitch-Deutschland. Als erfolgreichster Star unter den größten deutschen Streamern ruht sich Nerlich jedoch nicht aus, sondern behält seine Kollegen und Kolleginnen auf der Streaming-Plattform im Blick. Auf Twitch sieht er sich die Zahlen seiner Konkurrenten an – aber zündelt nicht an Rivalität.

Seine eigenen Zahlen: In den letzten 365 Tagen (Stand: 12. April 2023) hat EliasN97 über 68 Millionen Stunden Watchtime – also die Gesamtzeit, die auf Twitch kollektiv zugesehen wurde – erreicht. Das sind 30 Millionen Stunden mehr als bei Trymacs, der direkt hinter Eligella auf dem zweiten Platz thront. Über eine halbe Million neue Follower hat EliasN97 in den letzten 12 Monaten dazugewonnen.

Watchtime als Metrik Standardmäßig wird der Erfolg von Twitch-Streamern und -Streamerinnen an der Watchtime gemessen. Jedoch lässt sich diese Metrik relativ leicht verzerren, in dem man 24/7-Streams oder ähnliche Events veranstaltet und so deutlich länger online ist. Blickt man auf durchschnittliche Zuschauer oder rechnet Watchtime durch die Anzahl der gestreamten Stunden (was den gleichen Wert ergibt) erhält man ein klareres Bild vom Erfolg. Jedoch liegt EliasN97 auch bei diesem Wert klar vorn, obwohl er selbst Event-Streams zeigt, die rund um die Uhr laufen.

Gestaffelt nach ihrer Watchtime blickt Elias auf seine Twitch-Konkurrenz. Vor allem haben es ihm seine Kollegen angetan, die noch mehr als er live waren. „League of Legends“-Streamer NoWay4u steht mit über 37 Millionen Stunden Watchtime bei 2.997 Stunden Streamtime auf Platz 3. Aber auch BastiGHG wird in hohen Tönen gelobt. BastGHG war zwischenzeitlich größer als MontanaBlack auf Twitch und war auch den Großteil seiner knapp 2.400 gestreamten Stunden auch wirklich online. „Ist das geisteskrank“, sind die einzigen Worte die EliasN97 bei den Zahlen seiner direkten Konkurrenz findet.

EliasN97 lobt die Newcomer des Jahres – Das sagt er zu den neuen Konkurrenten an der Spitze

Neu an der Spitze: Besonders die Streamer, die in den letzten 12 Monaten richtig durchgestartet sind, lassen den größten Twitch-Star staunen. Fibii, BastiGHG, HoneyPuu, LetsHugo und Rohat sowie Nerlichs enge Freunde Niklas Sommer und Sidney Friede haben deutlich an Fahrt aufgenommen. Hier die Statistiken für neue Follower in den letzten 365 Tagen.

Streamer Neue Follower in den letzten 365 Tagen (Stand 12. April 2023) EliasN97 520.515 MontanaBlack 456.001 Trymacs 387.097 xFibii 372.042 BastiGHG 364.612 HoneyPuu 346.919 LetsHugoTV 339.640 xRohat 328.270 NiklasWilson 285.822 SidneyEweka 263.688

Die echte Spitze zeichnet sich jedoch erst ab, wenn man sich die durchschnittlichen Zuschauer anschaut oder die Watchtime durch die Streamtime rechnet. Auch hier ist Nerlich den meisten weit anderen Konkurrenten weit voraus.

Streamer Watchtime pro gestreamter Stunde (Stand: April 2023) EliasN97 31.500 MontanaBlack 28.500 Gronkh 19.500 Knossi 19.200 Trymacs 19.000 NoWay2u 12.500 Papaplatte 11.500 Gamerbrother 9.900 Rezo 8.800 TisiSchubech 7.800

Zwar tauchen einige Streamer und Streamerinnen nicht an der klaren Spitze auf, doch lassen sich Zahlen wie 2.374 gestreamte Stunden von BastiGHG, 2.088 gestreamte Stunden von MckyTV oder 2.397 gestreamte Stunden von Abugoku nur schlecht ignorieren. Besonders BastiGHG, der die meiste Zeit seiner Streams auch wirklich Content zeigt, ist ein gutes Beispiel dafür, wie viel Arbeit Streamer in ihren Twitch-Auftritt stecken können – mit einer durchschnittlichen Streamtime von 6,5 Stunden pro Tag (Samstage, Sonn- und Feiertage inklusive) investiert er viel Zeit.