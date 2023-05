Entwickler packen Cheat ins Spiel – Fähigkeit im neuen Zelda

Von: Janik Boeck

Tears of the Kingdom: Zelda-Geschenke © Nintendo

Die Entwickler wurden kreativ. Im neuen Zelda war eine Fähigkeit früher ein Cheat.

Hamburg – Das neue Zelda für die Nintendo Switch bietet einen Haufen frischer Möglichkeiten, Hyrule zu erkunden und das Königreich mit Link zu retten. Eine der wichtigsten Fähigkeiten, die man in Tears of the Kingdom auf eurer Entdeckungsreise hat, war anfangs ein Cheat der Entwickler.

ingame.de verrät, wie aus einem Cheat eine der wichtigsten Fähigkeiten in Tears of the Kingdom wurde.

Die Welt von Tears of the Kingdom ist riesig. Überall in Hyrule sind Dungeons versteckt, die erkundet werden wollen.