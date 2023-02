Erdbeben in der Türkei: Valorant-E-Sportlerin (21) stirbt bei Katastrophe

Von: Ömer Kayali

Das Erdbeben in der Türkei und in Syrien hat Zehntausende Menschen das Leben gekostet. Unter ihnen ist eine E-Sportlerin.

Türkei – Das Jahr 2023 ist in der Türkei mit einer großen Tragödie gestartet. Am 6. Februar erschütterte ein Erdbeben der Stärke 7,8 große Gebiete im Südosten des Landes und auch im Nachbarland Syrien. Offiziellen Angaben zufolge liegt die Zahl der Todesopfer bei über 16.000. Damit ist es die schlimmste Naturkatastrophe in der Türkei seit dem großen Erdbeben im Jahr 1999, bei dem rund 18.000 Menschen ums Leben kamen. Unter den Opfern ist auch eine junge E-Sportlerin, deren ehemaliges Team ihren Tod bestätigte.

Valorant-Profi Gizem „Luie“ Harmankaya stirbt bei Erdbeben in der Türkei

E-Sportlerin Gizem Harmankaya kam beim Erdbeben in der Türkei ums Leben. © Twitter (Jake Lucky)

E-Sportlerin lebte in Kahramanmaraş: Gizem „Luie“ Harmankaya war eine E-Sportlerin und Valorant-Profi. Sie wohnte in der Stadt Kahramanmaraş, die schwer vom Erdbeben getroffen wurde. Mehrere Portale berichten, dass sie sich dort in einem der eingestürzten Gebäude befand und beim Erdbeben ums Leben gekommen war.

Zuvor teilten Bekannte in den sozialen Medien mit, dass Gizem vermisst wird, da sie auf ihre Anrufe und Nachrichten nicht reagierte. Die Bestätigung ihres Todes kam von ihrem ehemaligen E-Sport-Team Unknownpros.

Auf dem offiziellen Twitter-Kanal heißt es: „Leider haben wir unsere ehemalige Schauspielerin Gizem Harmankaya verloren. Wir sprechen ihrer Familie und all ihren Angehörigen unser Beileid aus. Ruhe in Frieden Gizem.“ Gizem wurde nur 21 Jahre alt.

Nach Erdbeben in der Türkei und Syrien: Zahlreiche Spendenaktionen wurden gestartet

Rettungsteams in beiden betroffenen Ländern suchen weiter nach Menschen unter den Trümmern. Derweil hat der Rest der Welt Aktionen gestartet, um für Unterstützung zu sorgen. Auch viele bekannte Streamer in Deutschland haben ihre Follower zu Spenden aufgerufen und bieten ihre Hilfe an.