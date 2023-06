Erster Trailer zu neuer Netflix-Serie – Fans überrascht von One Piece

Lange mussten Fans von One Piece auf Bilder der Netflix-Verfilmung warten. Jetzt ist der erste Trailer da und kann viele überzeugen.

Hamburg – Manga-Adaptionen von Netflix haben nicht den besten Ruf. Von Fullmetal Alchemist bis Cowboy Bebop hat der Streaming-Riese bereits diverse Male versucht, Manga/Anime als Realverfilmung umzusetzen. Richtig großen Erfolg hatte Netflix damit bisher eher selten. Noch in diesem Jahr soll mit One Piece die nächste Umsetzung eines Manga erscheinen. Jetzt zeigt ein Trailer das erste Bildmaterial und ein Releasedatum der Serie. Deutsche Fans haben Grund zur Freude, manche geben sich aber noch kritisch.

Den Release der ersten Staffel von One Piece gibt Netflix noch zum Ende des Trailers obendrauf. Wer auf die Serie bereits gewartet hat, dürfte sich freuen, dass das Datum schon gar nicht mehr weit weg liegt. Ab dem 31. August 2023 wird One Piece bei Netflix weltweit erscheinen.