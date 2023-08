Erstes Spiel für PS Plus im September bekannt

Von: Joost Rademacher

Das erste Spiel für den September 2023 bei PS Plus ist bekannt. Ein namhafter Insider hat einen großen Gratis-Titel für PS4 und PS5 enthüllt.

San Mateo, Kalifornien – Jeden Monat stehen bei PS Plus drei neue Gratis-Titel zum Download in den Startlöchern. In der Regel hat Sony sein eigenes Muster, wann es die kostenlosen Games bekannt gibt, aber manchmal sickern die Spiele schon vorher an die Öffentlichkeit durch. So ist es jetzt auch für September 2024 passiert. Ein erstes Gratis-Spiel für PS4 und PS5 ist bekannt, dabei soll es sich um einen explosiven Open-World-Shooter handeln.

Welches Spiel für PS Plus im September 2023 geleakt wurde, lesen Sie hier.

Für einen Insider hat billbil-kun eine erstaunliche Erfolgsbilanz. Wenn bei Dealabs ein Beitrag mit Leaks zu PS Plus kam, haben diese sich häufig als goldrichtig herausgestellt. Natürlich gibt es immer Platz für menschliche Fehler, aber billbil-kun gilt bei Leaks als durchaus vertrauenswürdig.