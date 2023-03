Fans finden spannendes Detail in GTA 6 Leak – Gefährliche Miami-Mission soll kommen

Von: Aileen Udowenko

Teilen

Fans ist ein weiteres Miami-Detail in den Leaks zu GTA 6 aufgefallen. Dieses könnte Aufschluss über eine gefährliche Mission im Spiel geben.

Hamburg – Verschiedene Leaks zu GTA 6 deuteten bereits darauf hin, dass der nächste GTA-Teil in Florida spielen wird. Im südöstlichsten Bundesstaat der USA sind hohe Temperaturen und Sonnenschein eigentlich garantiert, allerdings kann es wettertechnisch auch schnell ungemütlich werden. Denn Florida wird auch immer wieder von Hurrikans heimgesucht. Fans haben nun ein spannendes Detail in den Leaks zu GTA 6 entdeckt, dass Hinweise auf ähnliche Naturschauspiele liefert.

Name des Spiels Grand Theft Auto VI Release (Datum der Erstveröffentlichung) TBA Publisher Rockstar Games Serie Grand Theft Auto Plattformen PS5, Xbox Series X/S, PC (unbestätigt) Entwickler Rockstar North Genre Open-World, Action-Adventure

Fans finden spannendes Detail in GTA 6 Leak – Droht eine Naturkatastrophe?

Das ist in den Leaks zu sehen: Reddit wurde von geleakten Screenshots und Videos zu GTA 6 regelrecht geflutet. Doch wie schon 2022 nach dem Mega-Leak zum Spiel, löscht Rockstar nun erneut alle geleakten Materialien zu GTA 6. Allerdings stießen Fans auf ein spannendes Detail, welches Reddit-User zu möglichen Missionen spekulieren ließ. Ein Wappen in den Leaks erinnerte nämlich stark an das Miami-Florida-Logo. Hier seht ihr das echte Wappen.

So sieht das Miami-Florida-Wappen in echt aus © Miami

Allerdings hat sich Rockstar Games hierbei nicht eins zu eins an der echten Vorlage bedient, sondern eine kleine, aber spannende Änderung vorgenommen. Das Wappen in den GTA 6 Leaks zeigt nämlich keine aufgerichtete Palme, sondern ein vom Wind verwehtes Pendant. Dies könnte eine Anspielung auf das Wetter im Spiel werden, denn Florida wird immer wieder von schlimmen Stürmen und Hurrikans überrascht. Möglicherweise kommt es also auch im Game zu drastischen Wetterwechseln. Wie umfangreich die Spielwelt wird, lässt bereits der Map-Leak zu GTA 6 vermuten.

Wetter in GTA 5 Auch in GTA 5 mussten sich Spieler schon auf unterschiedliche Wetterbedingungen einstellen. Im 2013 erschienen Spiel wurde sich am Wetter in Südkalifornien orientiert. Die meiste Zeit konnten sich Fans also über Sonnenschein freuen, allerdings kam es auch zu Regenfällen und Gewittern. Durch ein Update wurde sogar ein für die Gegend eher untypischer Schneeeinbruch hinzugefügt.

Schon in GTA 5 und Red Dead Redemption 2 kam es immer wieder zu unterschiedlichen Witterungsbedingungen für Spieler. Auch Unwetter standen schon auf dem Programm, allerdings könnte GTA 6 hier noch mehr wagen und sogar richtige Hurrikans ins Spiel bringen. Ein Fan hat bereits alle neuen Autos aus GTA 6 identifiziert.

Fans finden spannendes Detail in GTA 6 Leak – spekulieren über mögliche Miami-Missionen

Das wünschen sich Fans: Fans vermuten hinter der Wappen-Parodie allerdings noch mehr und spekulieren direkt über mögliche Missionen. Der Reddit-User kvlr954 wünscht sich eine ganze Quest im Hurrikan-Setting: „Fände es toll, wenn sich der Hurrikan auf den Schwierigkeitsgrad auswirken würde. Außerdem könnte so auch das Aussehen der Stadt verändert werden“. Diese sollte laut Fans ähnlich ausfallen wie das Mall-Shootout in Battlefield Hardline. Auch hier beeinflussten Starkregen und Sturm das Gameplay. So sah die Mission in Battlefield Hardline aus.

Ob es aber tatsächlich zu Hurrikans in GTA 6 kommen wird es noch nicht bekannt, denn Rockstar Games schweigt weiter zum Spiel. Allerdings kann wohl davon ausgegangen werden, dass auch im neuesten GTA-Teil das Wetter Einfluss auf die Atmosphäre im Spiel haben wird. Bis zur Veröffentlichung müssen sich Spieler aber noch etwas gedulden. Microsoft gab aber bereits Hinweise zum Release von GTA 6.