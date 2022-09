Universum Fight Night: Alle Boxkämpfe abseits von Fat Comedy vs. Bilal Gold

Von: Niels Olesen

Teilen

Universum Fight Night im September – Alle Box-Kämpfe um Fat Comedy vs. Bilal Gold © Universum Boxing

Der ehemalige TikToker Fat Comedy wird dem nächst gegen Bilal Gold Boxen. Wir zeigen, wer noch alles bei der Universum Fight Night dabei ist.

Hamburg – Der ehemalige TikToker, Fat Comedy, ist durch die Medien gegangen, nachdem er Oliver Pocher eine Ohrfeige verpasst hat. Nach dem Vorfall wurde sein TikTok-Kanal gelöscht. Doch die Ohrfeige ist ihm wohl noch nicht genug. Denn Fat Comedy plant ganz nach dem Vorbild von anderen Streamern, wie Trymacs, welche in der vergangenen Zeit Boxkämpfe veranstaltet hatten, nun selber einen. Im September werden dann bei der Universal Fight Night, Fat Comedy und der TikToker Bilal Gold in den Ring steigen.

ingame.de verrät welche Boxkämpfe noch an dem Aben ausgetragen werden.

Mehr zum Thema Boxkampf zwischen Fat Comedy und Bilal Gold – Universum Fight Night im September

Die Universum Fight Night wird am 10. September 2022 stattfinden. Das große Boxevent wird von Universum Boxing veranstaltet. Diese verrieten bereits, dass der Kampf sowohl vor Ort im Gym als auch online verfolgt werden kann. Wann genau der Ticketverkauf starten wird, ist noch nicht bekannt.