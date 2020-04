FIFA 20: Alle News, SBCs und Leaks zur erfolgreichen Fußball-Simulation von EA

Die neuesten Leaks und mehr

FIFA 20 ist der neueste Ableger von EAs Fußballsimulations-Reihe. Hier finden Sie die neuesten Nachrichten, Leaks und SBCs zu FIFA Ultimate Team.

Update vom 24. April 2020: Um im Karrieremodus Erfolge zu erzielen, ist gute Jugendarbeit unabdingbar. Wir präsentieren deshalb die besten und günstigsten Talente in FIFA 20.*

Update vom 23. April 2020: Mit Absicht verlieren? Dies machen nun tausende FIFA 20-Spieler mit Absicht. Grund dafür sind die Icon Swap-Belohnungen. Um an Legenden wie Ronaldinho oder Drogba zu kommen,tun diese Spieler wirklich alles.*

Update vom 22. April 2020: Auch wenn die Bundesliga in einige Tagen wieder starten soll, plant EA bereits jetzt das Team of the Season zu veröffentlichen. Nun tauche ein womöglicher Leak zum Bundesliga TOTS in FIFA 20 auf.*

Update vom 21. April 2020: Die fünfte Season in FIFA 20 neigt sich langsam dem Ende entgegen. Höchste Zeit sich einen Storyline-Spieler zu sichern. Da die Wahl zwischen Fred, Carrasco und Belotti sehr schwer fallen kann, wie ingame.de berichtet, hat der YouTuber Zweback den besten Storyline-Spieler in seinem Video präsentiert*.

Vancouver, Kanada - Ein neues Jahr, ein neues FIFA. Mit FIFA 20* hat EA Sports wieder Rekordzahlen erzielt. Auch wenn sich in der Fußballsimulations-Reihe stets nur kleine Unterschiede bemerkbar machen, ist FIFA 20 erfolgreicher als jeder Teil zuvor. Neben den altbekannten Modi wie Pro-Clubs oder dem Karrieremodus ist es vor allem der Ultimate Team-Modus, welcher eine große Faszination bei den Spielern auslöst.

FIFA 20 erhält nahezu täglich Updates in Form von speziellen Teams, Events oder SBCs*. Bei den SBCs (Squad Building Challenges) handelt es sich um Aufgaben, bei welchen der Spieler ein Team nach bestimmten Voraussetzungen erstellen muss. Belohnt wird er mit exklusiven Spielern oder Packs. Durch Mikrotransaktionen verbucht EA jährlich einen Umsatz in Milliardenhöhe, alleine durch FIFA Ultimate Team. Seit dem 24. September ist FIFA 20 für die PS4, Xbox One, Nintendo Switch und den PC verfügbar.

