"Fifa 20": Wann ist das Spiel heute bei EA Access verfügbar?

Vorabzugang

+ © picture alliance/dpa Über den EA Access- oder Origin-Zugang können Fans ab heute schon "Fifa 20" zocken. © picture alliance/dpa

Ab heute können "Fifa"-Fans mit EA-Acess- oder Origin-Zugang schon eine Trial zum neuen Spiel "Fifa 20" beginnen. Aber um welche Uhrzeit geht es los?

Der Erscheinungstag der neusten Version der Fußballsimulation "Fifa 20" am 27. September rückt immer näher - was bedeutet, dass Early-Birds demnächst schon durchstarten können. Seit dem 18. September ist es zum Beispiel in der "Fifa 20"-Web-App bereits möglich, im "Fifa Ultimate Team"-Modus seinen Kader zusammenzustellen. Ab dem 19. September sollen EA-Access- und Origin-Abonnenten ebenfalls die Möglichkeit bekommen, vorab "Fifa 20" zu spielen. Aber um wie viel Uhr geht es los?

"Fifa 20": EA verrät zeitlichen Rahmen zum Start bei Access und Origin

Eine bestimmte Uhrzeit wollte EA bisher nicht verraten, doch im Gegensatz zur "Fifa 20"-Web-App gibt der Entwickler zumindest einen zeitlichen Rahmen vor. Und zwar sollen Nutzer frühestens am Morgen des 19. Septembers über EA Access oder Origin und noch vor Mittag Zugang zum Spiel bekommen. Hierbei bezieht sich EA jedoch auf die Pacific Standard Time - das bedeutet, in Deutschland ist aufgrund der Zeitverschiebung von neun Stunden ein Start um 21 Uhr wahrscheinlich: Vorausgesetzt der Beginn ist zeitgleich geplant.

Auch auf Twitter fragten deutsche "Fifa"-Fans bereits beim Entwickler nach, wann bei EA Access das Spiel startet. Hier heißt es ebenfalls, dass "heute gegen Abend" mit dem Download begonnen werden könne.

Heute gegen Abend



-- Jens — EA SPORTS FIFA (@EAFussball) September 19, 2019

Allerdings ist "Fifa 20" über EA Access nur für eine begrenzte Zeit spielbar. Die Trial dauert zehn Stunden, dann müssen Abonnenten bis zum normalen Erscheinungstermin der Vollversion warten, bis sie weiterspielen dürfen. In der Zwischenzeit wird der Zugang gesperrt. Die Fortschritte können Spieler jedoch später ins Spiel übertragen. EA Access für Playstation und Xbox sowie Origin für PC kosten jeweils 3,99 Euro im Monat und jeweils 24,99 Euro im Jahr.

