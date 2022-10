FIFA 23: Lengthy-Spieler sind verbugged – EA arbeitet an Patch

Von: Josh Großmann

Teilen

FIFA 23: Top 25 Spieler mit größter Rating-Steigerung – Das sind die Verbesserungen © EA

Derzeit macht der Lengthy-Trick die Runde in FIFA 23. Doch anscheinend gibt es einen Bug, wenn man den Sprint-Typen eines Spielers wechseln will.

Vancouver, Kanada – Das neue FIFA 23 steckt voller Neuerungen, die EA zu Abwechslung ins Spiel gebracht hat. Unter anderem sind Sprint-Typen neu, die die Beschleunigungskurve einzelner Spieler unterscheidet. Derzeit wollen alle Lengthy-Spieler haben – also solche, die zwar langsam anfangen, aber lange durchhalten. Durch Chemie-Stile lassen sich die Sprint-Typen ändern, jedoch gibt es dabei einen Bug. EA arbeitet bereits an einem Patch für den Lengthy-Bug. Wir zeigen euch, wie man ihn umgehen kann.

ingame.de präsentiert den Lengthy-Spieler-Bug in FIFA 23 und wie man ihn umgehen kann.

Es gibt drei Sprint-Typen in FIFA 23. Controlled, Explosive und Lengthy. Controlled ist das, was wir aus anderen Teilen der FIFA-Reihe gewohnt sind und die meisten Spieler nutzen diesen Sprint-Stil. Neu dazugekommen sind Explosive und Lengthy. Ersterer ist für kleine und bewegliche Spieler, die nach längeren Distanzen langsamer werden. Lengthy ist für große und starke Spieler, die zwar etwas langsamer anfangen, dafür aber Durchhaltevermögen haben.