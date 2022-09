FIFA 23: Neue Icons und Heroes geleakt – 8 neue Karten für Ultimate Team

Von: Josh Großmann

Zu FIFA 23 kursieren derzeit etliche Informationen in Form von Leaks. Jetzt sind fünf neue Heroes und drei neue Icons geleakt – das sind die neuen Karten.

Vancouver, Kanada – FIFA 23 steht in den Startlöchern und EA steckt mitten in der Promo-Phase. Das „größte FIFA aller Zeiten“ soll noch einmal ordentlich bombastisch werden, bevor die Kollaboration mit der Fifa endet und die Spielreihe ein neues Gewand bekommt. Zurzeit werden viele Informationen durch Leaks preisgegeben und versorgen die Fans mit reichlich Neuigkeiten zum kommenden FIFA 23. Nun sind fünf neue FUT-Hero-Karten und drei Icons geleakt. Das sind die neuen Karten in FIFA 23.

Mit den FUT-Hero-Karten wird in FIFA 23 die Kooperation zwischen EA und Marvel gefeiert. Einige ausgewählte Fußball-Stars erhalten eine besondere Karte, die sie im Superhelden-Aufzug zeigt. Mit liebevollen Illustrationen werden die Spieler gemeinsam mit einem Superhelden-Namen geehrt. So werden Spieler wie Peter Crouch zu The Robot oder Diego Carvallo zu Sunstrike. Einige der neuen Karten sind bereits bestätigt, doch ein Leak zeigt gleich fünf weitere Helden, die in FIFA 23 auftauchen werden.