FIFA 23: Wann geht die Web App an den Start? Alles zu Release, Inhalten und Download

Von: Josh Großmann

FIFA 23: Wann geht die Web App an den Start? Alles zu Release, Inhalten und Download © EA Sports

Auch für FIFA 23 wird es eine Web App geben, die etliche Vorteile für den Ultimate Team Modus bringt. Alles über den Start der Anwendung gibts hier.

Vancouver, Kanada – Der Release von FIFA 23 rückt in greifbare Nähe und die Fans können es kaum abwarten, sich auf das neue Spiel von EA zu stürzen. Das „größte FIFA aller Zeiten“, wie es der Entwickler aus Vancouver nennt, wird genau wie die Vorgänger eine Web App erhalten, mit der man gemütlich vom PC oder Smartphone aus wichtige Funktionen des FUT-Modus steuern kann. Wann die Web App und die Companion App an den Start gehen und alles Weitere zu Release Date, Inhalten und Download der Apps, wird hier verraten.

ingame.de präsentiert die FIFA 23 Web App und wann die Anwendung für Browser und Smartphone an den Start geht.

Mit der FIFA 23 Web App haben die Spieler vollen Zugriff auf den Transfermarkt, den Shop, verschiedene Challenges und weitere Funktionen des Ultimate Team Modus – quasi alle Funktionen bis auf das eigentliche Spiel. Ob sich EA neue Ideen für die Web App von FIFA 23 ausgedacht hat, ist bisher nicht bekannt. Aber dennoch lässt sich genaueres zum Release Date der Anwendung sagen.