FIFA 23: WM-Modus – alles, was bisher zur virtuellen Weltmeisterschaft bekannt ist

Von: Janik Boeck

FIFA 23: WM-Modus – das ist bereits bekannt

FIFA 23 bekommt einen WM-Modus. Obwohl die Weltmeisterschaft nächsten Monat startet, hat EA noch nicht viel zum Modus verraten. Das ist bisher bekannt.

Doha, Katar – Passend zur umstrittenen Fußballweltmeisterschaft in Katar bringt EA im ebenso umstrittenen FIFA 23 einen WM-Modus an den Start. Spieler können dort wie in früheren Teilen das internationale Turnier nachspielen. Nur hat EA bisher noch nicht viele Infos zum Spielmodus preisgegeben.

ingame.de verrät, was bisher zum WM-Modus in FIFA 23 bekannt ist.

Ein genaues Release-Datum für den WM-Modus in FIFA 23 gibt es noch nicht. Bisher ist nur offiziell bekannt, dass EA das Turnier zum Start der realen Weltmeisterschaft in Katar im November 2022 erscheinen soll.