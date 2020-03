FIFA 20 Spezialkarte für Jérôme Boateng: Sein Coronavirus-Video geht viral

FUT 20 - Bundesliga-Team

Jérôme Boateng hat jetzt in FIFA 20 eine Spezialkarte bekommen. Doch er hat auch Langeweile und postet deshalb ein Coronavirus-Video.

Bei FIFA 20 (EA Sports) gibt es eine neue IV-Karte in FUT 20

gibt es eine neue IV-Karte in Die Flashback-Karte bei FIFA 20 ist für Jérôme Boateng

bei ist für Doch Jérôme Boateng wehrt sich gerade gegen die Auswirkungen vom Coronavirus

Berlin - Viele FIFA 20*-Fans haben sich diese SBC von EA Sports schon lange erhofft, jetzt ist sie da: Eine neue Flashback-Karte von Jérôme Boateng. Doch der Fußballer kämpft aktuell mit der Langeweile und postet jetzt ein Coronavirus-Video.. Diese ist so stark wie keine andere Innenverteidiger-Karte für die Bundesliga in FUT 20. Doch der Fußballer Jérôme Boateng hat momentan seine Gedanken woanders, denn das Coronavirus hat auch Auswirkungen auf ihn.

FIFA 20 (EA Sports): SBC für Jérôme Boateng in FUT 20 - dann folgt Coronavirus-Video

Scheinbar ewig gibt es schon einen Mangel an guten Innenverteidigern für die Bundesliga in FUT 20, doch das Warten für die FIFA 20-Gamer hat jetzt ein Ende. Diese neue Flashback-Karte ist seit kurzem in FIFA 20 verfügbar und kann mithilfe der Squad Building Challenge* von EA Sports freigeschaltet werden. Denn sich diese neue Spezial-Karte von Jérôme Boateng zu holen lohnt sich. Alleine ein Blick auf die bisherige Standard-Gold-Karte verdeutlicht die extreme Verbesserung: Mit besonders guten Werten und erstaunlichen Stats, kann Jérôme Boateng sich in den Kategorien Geschwindigkeit, Physis und Defensive verbessern.

Kateogorie Jérôme Boateng Goldkarte Jérôme Boateng Flashback-Karte Tempo (PAC) 66 83 Schüsse (SHO) 50 56 Passen (PAS) 72 82 Dribbling (DRI) 66 85 Verteidigung (DEF) 84 91 Physis (PHY) 82 92

FIFA 20 (EA Sports): Flashback-Karte via SBC für Fußballer Jérôme Boateng

Doch das ist nicht alles, es gibt sogar eine Möglichkeit die Flashback-Karte noch besser zu machen: Wenn man bei FIFA 20 von EA Sports noch den Chemie-Stil "Shadow" benutzt, springt die Geschwindigkeit in FUT 20 von Jérôme Boateng sogar noch auf 94 und seine Verteidigung auf maximale 98. Für eine Innenverteidiger-Karte ist das ziemlich stark und schon am Rande des möglichen Niveaus. Da kommt weder die Flashback-Karte von Hummels ran, noch die starke Inform-Karte von Van Dijk. Die übertrumpft Jérôme Boateng nämlich in den Bereichen Tempo, Passen und Physis, die 1,92 Meter Körpergröße von Boateng sind bei FIFA 20 auch von Vorteil.

+ Nachdem Jérôme Boateng bei FIFA 20 eine Spezialkarte kriegt, postet er ein Coronavirus-Video. © picture alliance/dpa/Robert Michael/Sven Hoppe

Um die außergewöhnliche Karte zu ergattern muss der FIFA 20-Gamer zwei SBCs bewältigen: Doch dabei gibt es keine Zeitbegrenzung, die SBC hat nämlich kein Ablaufdatum. Doch eine Sache gibt es dabei für den Spieler auch zu beachten: Die Flashback-Karte hat ihren Preis, nämlich stolze 330.000 Münzen. Währenddessen erwartete die Gamer viele FUT Champions Belohnungen in FIFA 20. Darüber berichtet ingame.de*.

FIFA 20 (EA Sports): Nach Karte für Jérôme Boateng - Fußballer postet Coronavirus-Scherz

Während eingeschworene FIFA 20-Gamer die besondere Karte ergattern wollen, kriegt der Fußballer Jérôme Boateng wenig von dem ganzen Trubel mit. Dabei langweilt er sich aktuell ziemlich in seiner Villa in Berlin, was gebe es besseres als eine Runde FIFA 20 von EA Sports zu zocken? Das Achtelfinal-Rückspiel des FC Bayerns gegen den FC Chelsea in der Champions League wurde nämlich aufgrund des Coronavirus ausgesetzt. "Ich sollte in diesen Tagen die Hymne der Champions League hören", postete der Fußballer in einem Instagram-Video.

Doch anstatt weiter Trübsal zu blasen, nahm Jérôme Boateng an der #stayathomechallenge teil - und bewies sein Talent im Klopapier jonglieren. Aufgrund des neuartigen Coronavirus wurde nämlich die deutsche Bevölkerung aufgerufen, so viel wie möglich Zeit zu Hause zu verbringen. Toilettenpapier ist nämlich seitdem die Coronavirus-Krise ein heißbegehrtes Gut aufgrund von Hamsterkäufen. Der 31-jährige Innenverteidiger vom FC Bayern treibt seine Coronavirus-Aktion sogar weiter aus und nominierte nicht nur seine Kollegen David Alaba, Leroy Sane und Arturo Vidal, sondern auch seinen Bruder Kevin-Prince Boateng und Danny Williams. Das neuartige Coronavirus sorgte für die Absage der EM - doch die PES 2020 rettet trotz Coronavirus die EM. Darüber berichtet ingame.de*.

Quelle: ingame.de

*ingame.de ist Teil des bundesweiten Redaktionsnetzwerkes der Ippen-Digital-Zentralredaktion

Rubriklistenbild: © picture alliance/dpa/Robert Michael/Sven Hoppe