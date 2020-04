Rollenspiel aus Japan

+ © Square Enix Final Fantasy 7 Remake im Test: Fulminantes Comeback nach 23 Jahren. © Square Enix

Das Final Fantasy 7 Remake gehört zu den Top-Videospielen in 2020. Im Test erfahren Sie, ob die Neuauflage von Square Enix auch nach 23 Jahren Fans jubeln lässt.

Tokio, Japan – Die Erfolgsformel könnte vielversprechender nicht sein. Ein absoluter Klassiker der Gaming-Geschichte, gepaart mit hochwertiger Grafik und neuen Inhalten, die noch mehr Umfang in Aussicht stellen. Damit will das Final Fantasy 7 Remake* ab dem 10. April Rollenspieler-Herzen in aller Welt erobern. Ob der Plan aufgeht, verrät ingame.de* im Test zum Mammut-Spiel von Square Enix.

Besonders im Fokus des Tests sollen dabei die neuen grafischen Möglichkeiten des PS4-exklusiven Titels stehen, sowie die Veränderungen zum Original aus 1997. Denn auch in puncto Gameplay hat sich in 23 Jahren einiges getan. Das Kampfsystem der Neuauflage verspricht mehr Dynamik und Action.

Auf ingame.de* erfahren Sie, ob das Final Fantasy 7 Remake die gigantischen Versprechen hält* oder hinter den eigenen Möglichkeiten zurückbleibt.

