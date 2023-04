Das starke ‚FJX Imperium‘-Setup für Warzone – Profi baut neue Sniper

Von: Philipp Hansen

Teilen

Das starke ‚FJX Imperium‘-Setup für Warzone – Profi baut neue Sniper © Activision

Hier ist das beste Setup für das FJX Imperium Scharfschützengewehr in Season 3 von Warzone 2. So dominiert man mit der neuer Waffe.

Hamburg – In Warzone 2 sind Scharfschützengewehre zurück auf der Meta-Speisekarte. Die neue FJX Imperium Sniper aus Season 3 kann mit dem richtigen, explosiven Setup one-shotten. Dafür benötigt man aber die passenden Aufsätze. Hier liest man auf Deutsch, wie Profis das Scharfschützengewehr konfigurieren und wie jeder die neue Sniper in Call of Duty bekommen kann.

ingame.de zeigt, wie ein Profi das neue Scharfschützengewehr in CoD baut:

Das Scharfschützengewehr in Warzone 2 und Modern Warfare 2 erhält man über den neuen Battle Pass aus Season 3. Die gute Nachricht ist, auch kostenlos können alle CoD-Spieler die FJX Imperium einfach und schnell freischalten.