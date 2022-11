Fortnite Adventskalender: Hier kann man den beliebten Funko-Kalender kaufen

Von: Joost Rademacher

Fortnite Adventskalender: Hier kann man den beliebten Funko-Kalender kaufen © Epic Games (Montage)

Wer noch ohne Adventskalender ist, aber gerne Fortnite spielt, dem bietet sich jetzt die beste Lösung: Ein Funko-Kalender mit 24 Fortnite-Figuren.

Hamburg – Das Jahr 2022 geht straff auf den Dezember zu, knapp 90 Prozent des Jahres sind mittlerweile vorbei. Da wird es höchste Zeit, sich allmählich um einen Adventskalender zu kümmern. Wer das Öffnen der Türchen zur Adventszeit noch ein bisschen spannender gestalten möchte und vielleicht eine Vorliebe für Fortnite hat, kann sich jetzt den passenden Kalender nach Hause holen.

ingame.de zeigt, was im Fortnite Adventskalender von Funko steckt und wo man ihn kaufen kann.

Die beliebten Funko-POP-Figuren kennt man eigentlich als etwa faustgroße Männchen, die so ziemlich alles darstellen können, was jemals in der Popkultur Rang und Namen hatte. Für die neuen Adventskalender von Fortnite schrumpft Funko seine Figuren ein wenig ein, bringt dafür aber gleich 24 Stück, alle im Design verschiedener beliebter Skins und Charaktere aus dem Battle Royale.