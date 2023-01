Fortnite Chapter 4 Season 2: Alles Bekannte zu Release und neuen Inhalten

Von: Joost Rademacher

Fortnite Chapter 4 Season 2: Alles Bekannte zu Release und neuen Inhalten © Epic Games

Fortnite hat mit Chapter 4 einen großen Neustart hingelegt. Wann geht es also mit Season 2 weiter? Der Release der nächsten Saison könnte schon bekannt sein.

Cary, North Carolina – Neues Jahr, altes Fortnite? Schon vor dem Jahreswechsel zu 2023 startete Epic Games mit seinem Battle Royale buchstäblich in ein neues Kapitel. Chapter 4 Season 1 brachte die wohl größten Veränderungen seit Jahren zu Fortnite, das Spiel war nach dem Neustart kaum wiederzuerkennen. Die Neuheiten sind allmählich aber für viele Fans in Fleisch und Blut übergegangen, die ersten Spieler warten bereits auf Season 2.

Erfahrungsgemäß ist es bei Epic Games üblich, pro Jahr drei bis vier neue Seasons bei Fortnite zu starten. Jede Saison dauert also entsprechend drei bis vier Monate. Der Release von Chapter 4 Season 1 von Fortnite liegt (Stand Januar 2023) erst etwa einen Monat zurück, Fans müssen sich also noch bis März für eine neue Saison gedulden. Noch gibt es kein offizielles End-Datum für Season 1, aber wieder gibt der Battle Pass den Hinweis, wann die Saisons von Fortnite wechseln.