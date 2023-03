Fortnite: Season 2 Battle Pass – Leak bestätigt und eine große Überraschung

Von: Janik Boeck

Die Skins des neuen Battle Pass in Fortnite Chapter 4 Season 2 wurden geleakt. Insider versprechen einen beliebten Anime-Charakter als Highlight.

Update vom 10. März, 13 Uhr: Die Leaks haben sich heute mit dem Start der neuen Saison in Fortnite bestätigt. Ihr werdet sowohl auf die Anime-Legenden aus Attack of Titan als auch auf die große Überraschung, den deutschen Streamer Rezo, treffen: Fortnite: Neuer Battle Pass – Alle Highlights von Chapter 4 Season 2.

Originalmeldung: Cary, USA – Fortnite hält seine Fans mit regelmäßigen Updates bei der Stange. Vor allem die schier endlose Auswahl an Skins macht das Battle Royale für eine breite Zielgruppe attraktiv. Wer möchte nicht gerne als Darth Vader durch ein Battle Royale fegen und sich den Sieg schnappen? Zwei Insider leakten die neuen Skins des Battle Pass für Chapter 4 Season 2 von Fortnite.

Name des Spiels Fortnite Release 21. Juli 2017 Publisher Epic Games Entwickler Epic Games, People Can Fly Plattform PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch, Android Genre Battle Royale

Fortnite: Battle Pass von Season 2 geleakt – Insider zeigen alle Skins

Battle Pass von Fortnite geleakt: In Fortnite ist Patch 23.50 online gegangen. Es ist das letzte Update vor dem Start von Chapter 4 Season 2, die vermutlich am 10. März starten soll. Der Battle Pass wurde allerdings schon jetzt geleakt. Die zwei Insider HYPEX und ShiinaBR meldeten einstimmig, dass sie entsprechende Informationen von der gleichen Quelle erfahren hätten.

Fortnite: Season 2 Battle Pass – Leak zeigt “Attack on Titan“-Skin © Kōdansha / Epic Games (Montage)

Alle Skins des Battle Pass sind bekannt: Das Spannendste eines jeden Battle Pass in Fortnite sind die Skins. HYPEX zeigte diese in einem Post auf Twitter. Das Highlight in Chapter 4 Season 2 dürfte der Skin von Eren Yeager aus dem Hit-Anime Attack on Titan sein.

Auch das Thema von Season 2 ist bekannt: Neben den Skins im Battle Pass ist auch das generelle Thema der Season 2 geleakt worden. Beide Insider sind sich einig, dass Fortnite in Chapter 4 Season 2 im „Futuristischen Japan“-Look erstrahlen wird.

Fortnite: Battle Pass und Thema von Chapter 4 Season 2 geleakt – kann man den Insidern vertrauen?

Sind die Infos verlässlich? Zu 100 % sollte man Leaks nie vertrauen. Inhalte aus Spielen können sich immer wieder ändern. ShiinaBR und HYPEX sind allerdings extrem verlässliche Insider, wenn es um Fortnite geht. Es ist also davon auszugehen, dass die Leaks zu Chapter 4 Season 2 für das Thema und den Battle Pass stimmen.

Ein Leak, auf den Fans genauso hinfiebern wie auf die neuen Skins, ist der angeblich geplante Ego-Shooter-Modus für Fortnite. Dieser soll aber noch nicht in Chapter 4 Season 2 kommen.