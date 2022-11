Fortnite enthüllt Ende von Chapter 3 – Großes Live-Event kommt im Dezember

Von: Joost Rademacher

Teilen

Fortnite: Kommt ein Live-Event zur Season 4 Chapter 3? Alle Infos © Epic Games

Nach nur knapp einem Jahr wird Chapter 3 von Fortnite sein Ende finden. Mit dem Finale im Dezember kommt zum Wechsel ins neue Kapitel auch ein großes Event.

Cary, North Carolina – In einem Spiel wie Fortnite ist es besser, sich nicht allzu sehr an irgendetwas zu gewöhnen. Entwicklerstudio Epic Games sitzt praktisch ständig auf heißen Kohlen, um seinen Fans irgendetwas Neues im Battle Royale zu bieten. Dazu gehört eben auch, zwischendurch mal Tabula Rasa zu machen, alles wegzufegen und ein Kapitel des Spiels zu schließen. So ein Ende steht bald bei Fortnite wieder an. Bald wird nicht nur Season 4, sondern das komplette Chapter 3 von Fortnite enden.

Was zum Ende von Chapter 3 in Fortnite bekannt ist, erfahren Sie bei ingame.de.

Nach dem schon recht kurzen Chapter 2 dachten Fans, dass Chapter 3 von Fortnite länger dauern würde. Noch mindestens eine weitere Season hatten die Fans im aktuellen Kapitel erwartet, aber weit gefehlt. In der Nacht zum 14. November enthüllte Epic Games, dass Chapter 3 von Fortnite im Dezember dieses Jahres endet. Statt Season 5 geht das Spiel also voraussichtlich in Chapter 4 Season 1 über.