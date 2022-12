Fortnite: Hulk-Skin bekommen – Nächster Marvel-Held kommt bald ins Spiel

Von: Joost Rademacher

Fortnite Chapter 4: Ein Hulk-Skin wurde ebenfalls im Trailer angeteast. © Epic Games

Epic Games hat Fans den Hulk für Fortnite versprochen, aber wie erhält man den grünen Hünen? Noch fehlt von dem Marvel-Helden jede Spur im Spiel.

Cary, North Carolina – Für den Start von Fortnite Chapter 4 hat Epic Games für die Fans ein dickes Content-Paket geschnürt. Nicht nur gibt es eine völlig neue Map, frische Waffen und Mechaniken; auch der Battle Pass darf natürlich nicht zu kurz kommen. Im Trailer von Chapter 4 konnten Fans schon einige neue Skins erspähen, darunter den Hulk als nächsten Marvel-Skin. Noch fehlt vom großen, grünen Helden aber jede Spur.

Wann und wie manden Hulk in Chapter 4 von Fortnite bekommen kann, verrät ingame.de.

So erhaltet ihr den Hulk: Der Hulk ist, im Gegensatz zu anderen Charakteren wie dem Doom Slayer oder Geralt, nicht im Battle Pass von Fortnite Chapter 4 enthalten. Wer also vorhatte, verdiente Sterne für den großen Marvel-Helden zu sparen, der spart am falschen Ende. Den entscheidenden Hinweis für den Auftritt des Hulk liefert die englischsprachige Website von Fortnite. Dort steht, praktisch im Kleingedruckten, dass der Hulk bald den Weg in den Item-Shop findet.