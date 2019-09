"Fortnite": Patch 10.31 - Was man erwarten kann - Rückkehr der Zipline?

Nur kleinere Änderungen?

Heute erscheint der neue Patch 10.31 in "Fortnite". Nachdem letzte Woche ein sehr großes Update erschienen ist, ist dieses eher kleiner Natur.

Letzte Woche brachte Epic Games mit dem 10.30 Patch ein gewaltiges Update für den Battle-Royale-Shooter "Fortnite" heraus. Aufgrund der vielen Änderungen im vergangenen Patch wird das dieswöchige Update vermutlich um einiges kleiner ausfallen als das von letzter Woche.

Was man vom "Fortnite"-Patch 10.30 erwarten kann

Obwohl der Patch nur von kleiner Natur ist, wird er voraussichtlich einige wichtige Punkte behandeln. Spieler beschwerten sich über Probleme beim Bauen, die durch die Platzierung des Crosshair verursacht werden. Ein Epic Games Verantwortlicher sicherte den Fans auf Reddit Verbesserungen für den anstehenden Patch zu.

"Fortnite"-Patch 10.30: Änderungen an den Risszonen

Ein weiterer Kritikpunkt der Spieler waren die Risszonen im Zusammenhang mit den Endzonen. Die letzten Kreise werden nun nicht mehr in Gebieten mit Risszonen erscheinen. Spieler beschwerten sich unter anderen, dass sie die letzten Phasen des Spiels in der Greasy Grove verbringen mussten und ihnen die "Taco Time" den Spielspaß nahm.

Mögliche Map-Veränderungen bei "Fortnite"

In fast jeden Patch wird an der Map etwas verändert, doch bevor dies passiert, kündigt Epic Games es auf verschiedene Arten im Spiel an. In diesem Update könnte es Dusty Depot betreffen, da seit einiger Zeit ein Gerüst auf einer Halle errichtet ist. Wir vermuten, dass das Raketen-Event bald beginnen wird.

Fortnite: Rückkehr der Zipline im Patch 10.30

Via Twitter läutete Epic Games den anstehenden Patch mit den Worten: "It's time to mobilize" ein. Dies könnte eine Anspielung auf eine mögliche Rückkehr der Zipline sein. Am 6. September wurde die Zipline aufgrund von auftretenden Problemen aus dem Spiel entfernt. Laut der "Community Trello-Page" von Epic Games, wurde für dieses Problem nun eine Lösung gefunden.

