Fortnite: Rückkehr der Flugzeuge scheint sicher – Insider rechnet mit Update für heute

Von: Joost Rademacher

Fortnite: Rückkehr der Flugzeuge scheint sicher – Insider rechnet mit Update für heute © Epic Games

Ist in Fortnite bald wieder fliegen möglich? Ein Insider rechnet mit einem Update, in dem Flugzeuge ins Spiel zurückkehren.

Cary, North Carolina – Veteranen in Fortnite erinnern sich noch gut an die Flugzeuge. Schon in Chapter 1 Season 7 des Battle Royale war es möglich, Flugzeuge auf der Map zu finden, damals kamen die Flieger bei den Fans aber eher schlecht an. Jahre sind seitdem vergangen und sehr bald könnten Flugzeuge ihr Comeback feiern, denn bekannte Insider rechnen damit, dass sie schon mit dem nächsten Content Update am 25. Oktober wieder in Fortnite auftauchen könnten.

Aktuell läuft in Fortnite das große Halloween-Event, das muss aber nicht heißen, dass nicht noch ein wenig Platz für noch weitere neue Inhalte im Spiel ist. Immer wieder holt Epic Games Waffen und Fahrzeuge aus dem „Tresor“, in den sie nach ihrem erstmaligen Release verschwinden. Dieses Mal sollen die Flugzeuge aus dem Tresor kommen.