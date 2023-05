Fortnite: Star Wars Update ist kurios – Darth Vader kann jetzt Anakin töten

Von: Joost Rademacher

Das neue Update 24.30 von Fortnite bringt die Star Wars Timeline durcheinander. Jetzt kämpft Anakin Skywalker gegen sein späteres Selbst, Darth Vader.

Cary, North Carolina – Mit dem neuen Update 24.30 von Fortnite steht wieder alles im Zeichen von Star Wars. Ikonische Waffen feiern ihre Rückkehr und auch neue Charaktere finden den Weg in das Battle Royale von Epic Games. Das aktuelle Update sorgt aber auch für ein paar Kuriositäten in Fortnite. Was in Update 24.30 neu ist und wie es sein kann, dass Darth Vader und Anakin Skywalker sich im Kampf gegenüberstehen, lesen Sie hier.

Name des Spiels Fortnite Release 21. Juli 2017 Publisher Epic Games Entwickler Epic Games, People Can Fly Plattform PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch, Android Genre Battle Royale

Fortnite: Update 24.30 bringt neue Charaktere und Waffen – Darth Vader gegen Anakin

Zeitparadoxon im neuen Update: Star Wars hatte schon einige Male einen Auftritt in Fortnite. Das neue Update bringt die Macht wieder in den Fokus des Battle Royale. Schon im Vorfeld leakten Fortnite Insider einige Inhalte des neuen Updates, erst jetzt ist aber sicher, welche Charaktere und Features tatsächlich den Weg ins Spiel finden.

Nicht nur können Fans sich jetzt wieder Lichtschwerter sicher. Auch neue Blaster sind mit von der Partie und Spieler können sogar die Macht im Kampf nutzen. Besonders dürften sich viele aber darüber freuen, beliebte Charaktere wie Anakin Skywalker, Padme Amidala und Darth Maul spielen zu können.

Neue Charakter-Skins: Anakin Skywalker, Padme Amidala, Darth Maul, Klonsoldat, Soldat der 501., Soldat des 212. Batallions

Anakin Skywalker, Padme Amidala, Darth Maul, Klonsoldat, Soldat der 501., Soldat des 212. Batallions Neue Macht-Fähigkeiten: Wegstoßen, Heranziehen, Werfen

Wegstoßen, Heranziehen, Werfen Neue Waffen: Lichtschwerter, DC-15 Blaster

Lichtschwerter, DC-15 Blaster Neue Aufträge: „Finde die Macht“-Aufträge

Kurioses Aufeinandertreffen: Mit den neuen Charakteren gibt es in Fortnite aber auch die Möglichkeit zu einem verrückten Aufeinandertreffen im Spiel. Schon in einem früheren Update von Fortnite konnten Spieler Darth Vader erhalten und mit dem Skin des Sith-Lords spielen. Jetzt könnte es also gut mal passieren, dass Anakin Skywalker gegen sich selbst antreten muss. Nach all den Jahren dürfte es keine Überraschung sein: Darth Vader ist das spätere Alter-Ego von Anakin Skywalker.

Fortnite schreibt Star Wars Geschichte neu – Darth Vader kann jetzt Anakin töten © Epic Games / Disney (Montage)

In einem Akt der Ironie kann Darth Vader jetzt sein früheres Ich aus der Zeit vor seinem Wechsel zur dunklen Seite töten. Natürlich gehört Fortnite nicht zum Canon, also zur allgemeingültigen Chronologie von Star Wars, aber die Symbolik dahinter dürfte so manchen Star Wars Fan zum Schmunzeln bringen.

Fortnite: Darth Vader und Anakin Skywalker treffen aufeinander – Wie Obi-Wan es einst erzählte

Obi-Wan hatte Recht: Verrückt an der Sache ist, dass Obi-Wan Kenobi schon in Episode 4 von Star Wars von Anakins Tod durch Darth Vader erzählte. Lange bevor Star Wars zu einem riesigen Franchise mit neun Filmen und unzähligen weiteren Serien und Spin-Offs wurde, erklärte der Jedi einem jungen Luke Skywalker vom Tod seines Vaters. In dem Film klang es noch, als seien Darth Vader und Anakin Skywalker noch verschiedene Charaktere:

Ein junger Jedi namens Darth Vader, der mein Schüler war, bis er dem Bösen verfiel, half dem Imperium dabei, die Jedi zu jagen und zu vernichten. Von ihm wurde dein Vater verraten und ermordet.

Natürlich ist es heutzutage kein Geheimnis mehr, dass Darth Vader und Anakin Skywalker ein und dieselbe Person sind. Jetzt können Fortnite Fans die Geschichte von Obi-Wan aber endlich nachspielen und dafür sorgen, dass Darth Vader den Vater von Luke Skywalker tatsächlich einen Kopf kürzer macht.