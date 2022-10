Fortnite: Unterblichkeit durch fiesen Bug – Entwickler Epic Games muss reagieren

Von: Joost Rademacher

Fans von Fortnite sind frustriert. Ein neuer Bug im Battle Royale macht Spieler unsterblich und bringt ihnen einfache Siege ein.

Cary, North Carolina – In der Regel ist Fortnite ein ziemlich stabiles Spiel, aber das muss nicht heißen, dass nicht trotzdem der ein oder andere Bug drinsteckt. Mit Hotfixes und Patches bemüht sich Epic Games in der Regel, Fehler im Battle Royale möglichst schnell auszumerzen. Aktuell gibt es in Fortnite aber einen besonders gravierenden Fehler. Wer ihn kennt, kann ihn sich zunutze machen und praktisch ohne Mühe kostenlose Wins abstauben.

Bei ingame.de sehen Sie, wie der Bug für kostenlose Siege in Fortnite funktioniert.

Größere und kleinere Spielfehler gibt es in Fortnite immer wieder. Besonders der teleportierende Loot in Season 3 von Fortnite war für viele ein unnötiges Ärgernis, das so manche Runde vorzeitig beendete. Ein aktueller Bug entpuppt sich aber als waschechter Exploit, den einige Spieler jetzt nutzen, um einfache Siege einzuheimsen.