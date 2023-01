Deutsche Streamerin Platz 1 auf Twitch – „HoneyPuu“ ist die meistgesehene Frau

Von: Josh Großmann

Teilen

Deutsche Streamerin Platz 1 auf Twitch – „HoneyPuu“ ist die meistgesehene Frau © Twitch

Auf Twitch hat sich eine deutsche Streamerin an die Weltspitze gekämpft. Isabell Schneider alias „HoneyPuu“ ist die derzeit meistgesehene Frau der Plattform.

Hamburg – Auf Twitch zeigen etliche Streamer ihr Talent und kämpfen um die Aufmerksamkeit der Fans. Derzeit ist eine Deutsche so erfolgreich, dass die meistgesehene Frau auf Twitch ist. Isabell Schneider, besser bekannt als HoneyPuu, wird so viel zugesehen, dass sie auch die internationale Konkurrenz aussticht. Auf Twitter erntet sie Lobpreisungen.

ingame.de präsentiert, wie HoneyPuu zur derzeit größten Streamerin der Welt wurde und wie man ihr gratuliert.

Mehr zum Thema Deutsche Streamerin Platz 1 auf Twitch: Honeypuu sticht sogar Amouranth aus

Wer sich auf Twitch durchsetzen will, hat eine riesige Konkurrenz. Weltweit überzeugen Streamer mit Talent, Einfallsreichtum und ihren ganz speziellen Persönlichkeiten. HoneyPuu zieht seit langer Zeit ihr Ding durch und hat nun genau das Trend-Bedürfnis der Fans getroffen. So kommt sie an die Weltspitze von Twitch.