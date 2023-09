Frühe Mission in Starfield bringt starken Loot

Von: Joost Rademacher

Teilen

Frühe Mission in Starfield bringt starken Loot © Bethesda Game Studios

In den Weiten von Starfield gibt es gute Beute an unerwarteten Stellen. Die versteckte Mantis-Mission in den frühen Stunden sollten Spieler nicht verpassen.

Hamburg – Mit etwa 120 Sonnensystemen und etwa 1000 Planeten bietet Starfield einen enormen Umfang und viel Platz, um guten Loot zu verstecken. Wer sich am Start von Bethesdas neuem Sci-Fi-Shooter-RPG mit starker Ausrüstung eindecken will, muss ihr dafür aber nicht ans Ende der Galaxie reisen. Die versteckte Quest „MANTIS“ kann man schon in den ersten Stunden von Starfield starten, wird dafür aber mit legendärer Rüstung und einem der besten Schiffe im Spiel belohnt.

Wie man in Starfield mit der Quest starken Loot bekommt, lesen Sie hier.

Mehr zum Thema Verpasst nicht diese Quest in Starfield – Starkes Schiff und legendäre Rüstung kurz nach Start

Die große Crux an dieser Quest von Starfield räumen wir einmal direkt aus dem Weg, es gibt nämlich keinen festen Ort oder zuverlässigen Weg, sie zu erhalten. Um MANTIS zu starten, muss man ein Datenpad von getöteten Spacern, Starfields Version von Banditen, sammeln. Das Dokument ist mit „Secret Outpost!“ (geheimer Außenposten!) betitelt. Wenn man es im Inventar lest, startet die Quest.