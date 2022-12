Pokémon Karmesin und Purpur: Alle Pfähle finden – Fundorte im Überblick

Von: Janik Boeck

Teilen

Pokémon Karmesin und Purpur: Pfähle finden – hier sind alle Locations © Nintendo (Montage)

In Pokémon Karmesin und Purpur gibt es unheilvolle Pfähle. Diese sind in der ganzen Welt verteilt. Dahinter verbergen sich legendäre Pokémon.

Kyōto – Seit Anbeginn der Pokémon-Reihe gibt es etliche legendäre Pokémon. Neben denen, die es auf ein Cover schaffen, gibt es auch solche wie Arktos, Zapdos und Lavados, die in verschiedenen Gebieten der Welt versteckt sind. In Pokémon Karmesin und Purpur verstecken sich gleich vier solcher legendärer Pokémon. Dafür müssen Sie alle unheilvoll anmutenden Pfähle in Paldea finden und aus dem Boden ziehen, um die Pokémon anschließend in Schreinen aufzuspüren und zu fangen.

ingame.de verrät die Locations aller Pfähle in Pokémon Karmesin und Purpur.

Mehr zum Thema Pokémon Karmesin und Purpur: Alle Pfähle finden – So gibts die 4 versteckten Legendären

Hinter den Pfählen in Pokémon Karmesin und Purpur verbergen sich vier legendäre Pokémon. Insgesamt gibt es in Paldea 32 Pfähle, die Sie finden müssen.