GamerBrother: Twitch-Streamer bezeichnet BVB als „Drecksverein“

GamerBrother: Twitch-Streamer bezeichnet BVB als „Drecksverein“ © YouTube: GamerBrother

Schalke-Fan und Twitch-Streamer GamerBrother hat via Twitter gegen die Erzrvialen aus Dortmund ausgeteilt und den BVB als „Drecksverein“ bezeichnet.

Gelsenkirchen, Deutschland - In der ersten Fußball-Bundesliga gab es am 28. Spieltag einen großen Aufreger. Der BVB schaffte es, eine komfortable 2:0-Führung in Überzahl gegen den VFB Stuttgart noch zu verspielen. Im Netz erntete der Ruhrpott-Klub eine Menge an Spott. Der Twitch-Streamer und Hardcore Schalke-Fan GamerBrother legte auf Twitter noch einen darauf und startete durch sein Statement eine gewaltige Diskussion.

Auf ingame.de sehen Sie, was der Twitch-Streamer zu sagen hatte.

Die Feindschaft zwischen dem BVB und Schalke ist fast so alt wie der deutsche Fußball selbst. Der FIFA-Streamer GamerBrother ist glühender Schalke-Anhänger und teilt seine Gedanken zum Profi-Fußball des Öfteren auf YouTube oder Twitter. So auch am 28. Spieltag der Bundesliga.