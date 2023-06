Europa-League-Finale heute kostenlos im Livestream und TV schauen – So geht‘s

Von: Sven Galitzki

Wer heute Abend das Finale der UEFA Europa League zwischen dem FC Sevilla und AS Rom verfolgen möchte, kann das komplett kostenlos tun. Wir verraten, wie.

Budapest, Ungarn – Dieser Begegnung fiebern zahlreiche Fußball-Fans entgegen: Heute Abend entscheidet sich in der Partie „FC Sevilla - AS Rom“, wer das Finale der UEFA Europa League gewinnt. Das Spiel wird bei uns in Deutschland exklusiv von RTL übertragen – im TV sowie online in einem Livestream. Das Gute für alle Fußball-Begeisterten: wer das Match live erleben möchte, kann das komplett gratis. Wir verraten, wie.

Europa-League-Finale 2023: „FC Sevilla - AS Rom“ live sehen – im TV oder im Stream

Wo genau kann man heute „FC Sevilla - AS Rom“ live schauen? In Deutschland wird das diesjährige UEFA Europa League Finale ausschließlich vom Privatsender RTL live übertragen. Dabei haben alle Interessenten zwei Möglichkeiten, die Partie „FC Sevilla - AS Rom“ zu verfolgen:

im Free TV bei RTL

in einem (eigentlich) kostenpflichtigen Livestream auf RTL+

Wer also kein RTL oder aus etwaigen Gründen schlicht keine Möglichkeit hat, heute Abend vor dem Fernseher zu sitzen, die Partie aber trotzdem gerne in bewegten Bildern verfolgen will, kann das Spiel auch über RTL+, den Streaming-Dienst von RTL, online live anschauen. Und obwohl RTL+ eigentlich kostenpflichtig ist, gibt es auch hier eine Möglichkeit, wie man „FC Sevilla - AS Rom“ unter Umständen komplett kostenlos sehen kann.

Europa-League-Finale 2023 – Wann ist Anstoß? Das Spiel „FC Sevilla - AS Rom“ beginnt heute, am 31.05.2023, um 21:00 Uhr deutscher Zeit. Die Vorberichte starten bei RTL bereits um 20:15 Uhr.

Das Finale der UEFA Europa League steht an – 2023 stehen sich in Budapest der FC Sevilla und AS Rom gegenüber © GezaKurka / PantherMedia

So kann man „FC Sevilla - AS Rom“ auch im Stream kostenlos schauen: Das Spannende für viele Fans und Fußball-Begeisterte: RTL+ bietet einen kostenlosen Test-Monat, falls man diese Möglichkeit nicht bereits ausgeschöpft hat. Das Abo lässt sich dabei jederzeit problemlos kündigen (auch direkt nach dem Abschluss), sodass nach dem kostenlosen Test-Zeitraum keine Kosten anfallen, sollte man diesen Service von RTL nach den 30 Probe-Tagen nicht länger nutzen wollen.

Wer RTL+ einen Monat lang kostenlos testen möchte, kann das hier tun:

Hier findet man zudem auch eine gute Übersicht zu den einzelnen Paketen, sollte man doch noch Interesse haben, RTL+ auch über den Probe-Monat hinaus zu nutzen.