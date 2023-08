Gerüchte um die Switch 2 – Insider zur Ankündigung

Insider meldet sich zur Ankündigung der Switch 2.

Kyōto – Eines der Themen, über die in der Gaming-Welt am meisten spekuliert wird, ist der Release der Switch 2. Die Nintendo-Konsole wird von Fans sehnlichst herbei gewünscht. Die Geduld ist bei vielen nahezu am Ende. Immer wieder gibt es aber Gerüchte, dass die Ankündigung noch dieses Jahr kommen soll. Ein Insider meldete sich diesbezüglich zu Wort.

Der Insider, der sich äußerte, ist Jeff Grubb. Er gilt als absolut verlässliche und gut vernetzte Quelle in der Gaming-Branche. In seinem Podcast „Last of the Nintendogs“ sprach er mit seinem Kollegen Mike Minotti über die Gerüchte zum Release und der Ankündigung der Switch 2 von Nintendo.