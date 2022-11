God of War Ragnarök: Alle Plattformen – Auf diesen Konsolen erscheint das Adventure

Von: Joost Rademacher

God of War Ragnarök: Alle Plattformen – Auf diesen Konsolen erscheint das Adventure © Santa Monica Studio/Sony Interactive Entertainment

Am 9. November erscheint God of War Ragnarök, aber wo kann man es spielen? Alle Plattformen, auf denen Ragnarök Release feiert, gibt es hier im Überblick.

Santa Monica, Kalifornien – Erst vor wenigen Monaten war noch gar nicht bekannt, ob God of War Ragnarök überhaupt in diesem Jahr erscheint. Inzwischen hat aber der November begonnen und der Release von Kratos nächstem, möglicherweise letztem Abenteuer steht ins Haus. Dass der griechische Gott seine Heimat seit jeher auf den PlayStation-Konsolen hat, ist keine Frage. Aber auf welchen Konsolen wird God of War Ragnarök tatsächlich erscheinen?

Bei ingame.de finden Sie alle Plattformen, auf denen God of War Ragnarök erscheinen wird.

An Kratos‘ Ansässigkeit auf der PlayStation ändert sich auch in God of War Ragnarök nichts. Seit dem ersten Teil von 2005 erscheinen die „God of War“-Spiele praktisch exklusiv auf den Sony-Konsolen, und dabei bleibt es auch beim neuen Release. Was sich dieses Mal aber ändert, ist, dass Ragnarök immerhin schon bei Release auf zwei verschiedene Konsolengeneration kommt. Fans werden das Spiel also sowohl auf PS4 als auch auf PS5 zocken können.