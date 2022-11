Nur noch ein paar Stunden

+ © Sony God of War Ragnarök erscheint morgen – Alles zu Release, Uhrzeiten und Download © Sony

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Joost Rademacher schließen

Weitere schließen

God of War Ragnarök steht kurz vor seinem Release. Für Fans in Deutschland fällt bald der Startschuss für den Download des Action-Adventures.

Santa Monica, Kalifornien – Bald fliegen wieder die Äxte, wirbeln die Chaosklingen und segeln die Pfeile, denn God of War Ragnarök steht kurz vor seinem Release. Für tausende PlayStation-Fans weltweit enden am 9. November mehr als vier lange Jahre des Wartens, wenn Kratos und sein Junge sich auf PS4 und PS5 wieder auf Reisen begeben. Da wäre es doch schade, wenn dem Start des Spiels noch Hindernisse im Weg liegen würden.

Alle wichtigen Infos zum Start von God of War Ragnarök finden Sie bei ingame.de.

Lesen Sie auch God of War Ragnarök: Release morgen – Das müsst ihr zu Start, Uhrzeit und Download wissen God of War Ragnarök: Release morgen – Das müsst ihr zu Start, Uhrzeit und Download wissen

Wer zum frühesten möglichen Zeitpunkt in God of War Ragnarök starten will, sollte besser gut ausgeschlafen sein. Das Action-Adventure ist nicht an irgendwelche Multiplayer-Server gebunden, die gleichzeitig freigeschaltet werden müssen. Also gibt Sony den Release in jeder Zeitzone um 00:00 Uhr am 9. November frei, so auch in Deutschland. Ab Mitternacht können Fans hierzulande also loslegen.