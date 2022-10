God of War Ragnarök: Limited Edition Controller für PS5 kaufen – Release und Preis

Von: Christian Böttcher

Ein Traum in Blauweiß – Sony verkauft einen limitierten PS5 DualSense-Controller zum Start von God of War Ragnarök. Alles zu Vorbestellung, Release und Preis.

San Mateo, USA – Ein Muss für Kratos-Fans. Wenige Monate vor dem Release von God of War Ragnarök rührt Sony kräftig die Werbetrommel. Am 13. September kündigte man im Rahmen der State of Play einen limitierten DualSense-Controller für die PS5 an – im frostigen Look des Action-Adventures. Hier erfahren Sie, wo Sie die Limited Edition kaufen können und mit welchem Preis Sie für den Controller rechnen müssen.

Release (Datum der Erstveröffentlichung) 9. November 2022 Publisher (Herausgeber) Sony Interactive Entertainment (SIE) Serie God of War Plattform PlayStation 5, PlayStation 4 Entwickler Santa Monica Studio Genre Action-Adventure

PS5: Limitierter God of War Ragnarök DualSense-Controller angekündigt – alles zu Vorbestellung, Release und Preis

Wie sieht der limitierte PS5-Controller aus? Am grundlegenden Layout des DualSense hat Sony für die limitierte Edition nicht geschraubt. Stattdessen erwartet euch ein neues Farbschema in Blau und Weiß. Die Seitenpartien des Controllers für die PlayStation sind in einem kühlen Blau gehalten, während das Touchpad und die Elemente rund um die Sticks ein frostiges Weiß zeigen.

Ein Traum in Blau und Weiß: so sieht der limitierte PS5-Controller für God of War Ragnarök aus. © Sony

Auf dem Touchpad selbst prangen zwei Insignien in Blau. Rechts der Bär als Zeichen für Kratos, links der Wolf als Symbol für seinen Sohn Atreus. Bei den Buttons und dem Digitalkreuz setzt Sony auf ein schlichtes Schwarz. Inspiriert sei der Look des PS5-Controllers durch die nordische Welt Midgard, in der das Abenteuer rund um Kratos spielt. Erst kürzlich bekamen Fans frostiges neues Gameplay zu God of War Ragnarök spendiert.

PS5: Limitierter God of War Ragnarök DualSense-Controller angekündigt – ab diesem Datum können Sie ihn hier kaufen

Wo kann ich den limitierten PS5-Controller kaufen? Wie Sony auf der PS5-lastigen State of Play im September 2022 enthüllte, steht die Limited Edition des DualSense Wireless-Controllers für die PS5 pünktlich zum Release von God of War Ragnarök am 09. November 2022 zum Kaufen bereit.

God of War Ragnarök PS5-Controller Release: 09.11.2022

God of War Ragnarök PS5-Controller Vorbesteller-Start: 27.09.2022

Vorbestellen können Sie den zweifarbigen Controller seit dem 27. September 2022. Der DualSense in der limitierten „God of War“-Edition steht bei Sonys eigenem Shop PlayStation Direct bereit, auch andere große Händler, wie Amazon, MediaMarkt und Saturn haben den Controller schon zur Vorbestellung im Angebot. Mehr Informationen finden Sie auch im PS5 kaufen-Ticker von ingame.de.

Was kostet der limitierte PS5-Controller? Zum Start der Varianten in Starlight Blue, Midnight Black oder Cosmic Red mussten Fans einen Aufschlag zum herkömmlichen Controller in Kauf nehmen. Bei der limitierten Edition des DualSense für God of War Ragnarök ist das nicht anders. Sony verlangt 74,99 Euro für das Eingabegerät. Das ist zumindest ein ganzes Stück günstiger als der neu angekündigte DualSense Edge für die PS5, der mit satten 239,99 Euro zu Buche schlägt.

Ziemlich sicher: Fans werden sich um die limitierte Ausgabe reißen. © Sony

Wie limitiert ist der neue Controller? Wie viele Exemplare des limitierten PS5-Controllers im Design von God of War Ragnarök in den Verkauf gehen, ist bislang nicht bekannt. Machen Sie sich allerdings darauf gefasst, dass Sie schnell sein müssen, wenn Sie eins der begehrten Exemplare kaufen wollen. Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Wer das neue Action-Adventure zum Release auf der PS5 haben will, kann schon jetzt God of War Ragnarök vorbestellen und sich so einige Boni für das Spiel sichern.

