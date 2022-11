God of War Ragnarök: Ist ein Gratis-Update auf die PS5-Version möglich?

Sony PlayStation

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Ömer Kayali schließen

Weitere schließen

Da viele PlayStation-Fans noch keine PS5 besitzen, müssen sie wohl auf die PS4-Version von „God of War Ragnarök“ ausweichen. Lässt sich das Spiel kostenlos upgraden?

Der Übergang von der PS4 zur PS5 war sehr holprig. Auch wenn viele PlayStation-Spieler mit der alten Konsole weiterhin zufrieden sind, gingen viele bislang leer aus. Mit „God of War Ragnarök“ erscheint nun der größte PlayStation-Exklusivtitel nach „Horizon Forbidden West“ und viele Gamer werden mangels einer PS5-Konsole die PS4-Edition kaufen. Bei einigen Titeln war es bisher möglich, das Spiel ohne Aufpreis auf die bessere PS5-Version upzugraden – darunter „Assassin‘s Creed Valhalla“ oder „Cyberpunk 2077“. Auch bei „The Witcher 3“ wird die Next-Gen-Version gratis als Update verfügbar sein. Wie sieht es bei „God of War Ragnarök“ aus?

„God of War Ragnarök“: PS5-Upgrade kostet extra

Was PlayStation-Exklusivtitel betrifft, hat Sony sich vor einer Weile dazu entscheiden, die PS5-Upgrades zu vereinheitlichen. Wer ein PS4-Spiel upgraden möchte, muss dafür zehn Euro bezahlen – auch bei „God of War Ragnarök“. Sony entschied sich zu diesem Schritt, um für Klarheit zu sorgen, nach dem sich bei „Horizon Forbidden West“ viele Fans über die zusätzlichen Kosten beschwerten.

Die Standard-Version von „God of War Ragnarök“ kostet auf der PS4 69,99 Euro und auf der PS5 79,99 Euro – somit ist der Aufpreis vertretbar. Wäre das Upgrade gratis, würden viele Spieler natürlich die günstigere Edition kaufen.

Wie steht es um eine PC-Version von „God of War Ragnarök“?

+ „God of War Ragnarök“ setzt Kratos Abenteuer in der nordischen Mythologie fort. © Sony Santa Monica Studio

Im Januar 2022 ist der Vorgänger „God of War“ vier Jahre nach dem ursprünglichen Release auch auf PC erschienen. Was „God of War Ragnarök“ angeht, ist es derzeit noch unklar, ob eine PC-Version kommen wird. Chefentwickler Cory Barlog erklärte nur vor einer Weile, dass er „keine Ahnung“ habe. Es ist aber durchaus wahrscheinlich, dass „God of War Ragnarök“ früher oder später ebenfalls auf dem PC verfügbar sein wird, da Sony immer mehr Exklusivtitel auf der Plattform veröffentlicht. Fans hoffen nur, dass es nicht wieder vier Jahre dauern wird.

Rubriklistenbild: © Sony Santa Monica Studio